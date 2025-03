Com ‘Ainda Estou Aqui’, Brasil conquista primeiro Oscar de melhor filme internacional

‘Ainda Estou Aqui’ venceu o Oscar de melhor filme internacional neste domingo, 2.

Esta foi a primeira vitória do Brasil na categoria em que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconhece produções de fora dos Estados Unidos. ‘O Pagador de Promessas’, em 1964, ‘O Quatrilho’, em 1997, ‘O que é isso companheiro?’, em 1999, e ‘Central do Brasil’, em 2000, foram os indicados brasileiros anteriores ao prêmio.

No discurso de agradecimento, o diretor Walter Salles dedicou a estatueta a Eunice Paiva, advogada brasileira que o filme retrata, e a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, atrizes que a interpretam.

O longa-metragem enfrentou ‘Emilia Pérez’, da França, ‘A Semente do Fruto Sagrado’, do Irã, ‘Flow’, da Letônia, e ‘A Garota da Agulha’, da Dinamarca, pelo troféu.

Caminho para a glória

‘Ainda Estou Aqui’ retrata a história da família Paiva e seu desolamento pela perda de Rubens Paiva, ex-deputado que foi preso, torturado e morto pela ditadura militar brasileira em 1971.

Dirigido por Walter Salles, o filme tem como foco a luta de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) para criar seus cinco filhos sem o pai e, ao mesmo tempo, mover esforços para que o assassinato do marido não fosse esquecido. A militância da viúva transformou a morte de Paiva em um dos símbolos dos movimentos que derrubaram o regime, na década de 1980.

A produção arrecadou R$ 104.734.417,09 em vendas de ingressos no Brasil, segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), e foi projetada na temporada de premiações com uma inesperada vitória de Fernanda no Globo de Ouro, em 6 de janeiro.

Desde então, Fernanda, Selton Mello (que interpreta Rubens Paiva) e o diretor deram entrevistas a emissoras americanas, participaram de convenções em Los Angeles e o longa-metragem foi elogiado pelos principais veículos da cobertura internacional de cinema, pavimentando o caminho para o inédito reconhecimento da Academia.