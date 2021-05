Com aglomeração, elenco do São Paulo comemora com a torcida fora do Morumbi

Após a conquista do título paulista, encerrando um jejum que durava desde 2005, os jogadores do São Paulo levaram o troféu para comemorar com a torcida do lado de fora do estádio do Morumbi, na noite deste domingo. Por conta das medidas de prevenção à pandemia do novo coronavírus, a presença da torcida nos estádios está proibida pelo Governo de São Paulo para evitar aglomerações. Houve tumulto entre os torcedores, e a Polícia Militar precisou intervir para dispersar a multidão.

Centenas de torcedores se aglomeraram do lado de fora para celebrar a conquista. A festa começou no alambrado na porta do estádio. Autores dos gols da vitória do São Paulo na partida contra o Palmeiras, Luan e Luciano subiram nas grades. Em seguida, os jogadores saíram do portão principal com o troféu paulista e se concentraram em um setor protegido por grades. Alguns torcedores, no entanto, conseguiram passar pelo bloqueio.

Rapidamente, os seguranças levaram os atletas de volta para o interior do Morumbi – o atacante Pablo estava carregando o troféu. O volante Rodrigo Nestor também teve de entrar apressadamente com a chegada da multidão.

O zagueiro Arboleda teve de passar no meio dos torcedores, com a ajuda dos seguranças tricolores. Alguns atletas – e a grande parte dos torcedores estava sem máscaras. A Polícia Militar teve de intervir, usando bombas de gás lacrimogêneo, para evitar um tumulto maior.

Apesar de a diretoria ter pedido nas redes sociais para os torcedores ficarem em casa, por conta da pandemia, milhares desrespeitaram os protocolos e fizeram aglomerações.

Dentro de campo, os jogadores já tinham dado a tradicional volta olímpica, mas diante de um estádio vazio. Com o título paulista, o São Paulo encerrou um jejum de 16 anos sem título estadual, e a seca de nove anos sem levantar uma taça.

Veja também