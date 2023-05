Com agenda intensa, Cajado deve apresentar novo marco fiscal até quinta-feira, diz assessoria

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 11:41 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), intensificou a agenda de reuniões e deve apresentar o texto do novo marco fiscal até a quinta-feira, disse a assessoria do parlamentar.

Cajado se reúne nesta manhã para conversar sobre a proposta com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ao longo do dia vai se encontrar com representantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o presidente em exercício da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e as bancadas do PSDB e do PL.

Conforme a agenda, o deputado também vai ter um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), juntamente com o português Duarte Pacheco, presidente da União Interparlamentar, uma organização internacional de Parlamentos de Estados soberanos.

Não é esperado que conversem sobre arcabouço com o presidente do Senado nesse encontro.

A expectativa, segundo a assessoria, é que Cajado apresente o texto até quinta-feira e que a votação ocorra na segunda quinzena deste mês.

A previsão inicial era que a apreciação da proposta ocorresse em 10 de maio, mas o governo tem tido dificuldades de articular uma base na Câmara e o texto também deverá passar por alguns modificações.

Se aprovada, a matéria seguirá para análise do Senado.

(Reportagem de Ricardo Brito)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias