Com acesso bloqueado, Paranaguá pode ter dificuldade para embarques na próxima semana

SÃO PAULO (Reuters) – O Porto de Paranaguá, um dos principais do Brasil para embarques de commodities agrícolas, está trabalhando com estoques diante do bloqueio do principal acesso após um deslizamento de terra nesta semana, e pode ter dificuldades para manter os embarques a partir de domingo se a estrada permanecer interditada.

A informação consta de um boletim do porto que atualizou a situação no local nesta quarta-feira.

A BR-277, principal via de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, segue interditada no km 60, sentido Litoral do Estado, nesta quarta-feira.

Conforme relatório, o bloqueio está na altura da praça de pedágio, em São José dos Pinhais (PR), e há uma fila de veículos com mais de sete quilômetros de extensão.

“Ainda sem previsão de liberação, muitos caminhões seguem parados na pista e no acostamento. Com isso, o Pátio Público de Triagem do Porto de Paranaguá amanheceu com apenas três veículos”, disse a administração portuária.

Apesar do baixo fluxo de caminhões na recepção das cargas de granéis sólidos vegetais de exportação –principal segmento operado pelo Porto de Paranaguá–, “ainda não é possível falar em prejuízos”.

O porto afirmou que os operadores e terminais operam com estoque, o que possibilita operações “pelo menos até o final de semana”.

“Se a situação não for normalizada até o próximo final de semana, é muito provável que a partir de domingo e segunda já teremos dificuldade na recepção de cargas para embarque dos navios, em especial do Corredor de Exportação”, afirmou a gerência de operação.

(Por Roberto Samora)

