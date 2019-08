Com a volta de Rossi, Vasco ganha forma para confronto com o Cruzeiro

Rio – Rossi está de volta. Recuperado de uma cirurgia para a retirada do apêndice, o atacante treinou entre os titulares nesta sexta-feira, no CT do Almirante, e será uma das novidades do Vasco no confronto com o Cruzeiro, domingo, às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileiro. Werley disputa com Ricardo Graça para substituir Leandro Castan, suspenso como Henrique. Danilo Barcellos assume a vaga na lateral esquerda.

Depois de desfalcar o Vasco por três rodadas, Rossi volta a ganhar uma chance entre os titulares. Na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, o camisa 7 jogou todo o segundo tempo para ganhar ritmo. Luxa desfez o esquema com quatro volantes e treinou a equipe com a seguinte formação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Werley, Henriquez e Danilo Barcellos; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Marrony e Talles Magno.

A delegação do Vasco embarca na noite desta sexta-feira para Belo Horizonte. Com 20 pontos, o Cruzmaltino ocupa o 14º lugar e trata o confronto no Mineirão com um cuidado especial para se afastar de vez da zona da confusão.