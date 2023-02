Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 28/02/2023 - 0:40 Compartilhe

O Vasco goleou o Boavista, na nona rodada do Campeonato Carioca, e embolou mais ainda a briga pelas últimas vagas no G4. Com o término da rodada, o Cruz-Maltino pulou para a terceira posição e tirou o Botafogo da zona de classificação. Quem fecha o seleto grupo é o Volta Redonda.

+ Confira a classificação do Campeonato Carioca

O Flamengo está classificado para as semifinais. Já o Fluminense tem a situação encaminhada. Uma simples vitória sobre o Bangu classifica o Tricolor das Laranjeiras.





A missão mais espinhosa é a do Vasco. O Cruz-Maltino faz o último clássico da fase de grupos. O confronto será contra o maior rival, o Flamengo, neste domingo, no Maracanã.

O Botafogo, por sua vez, pega o Resende e a Portuguesa, que não possuem mais chances de avançar na competição. O Volta Redonda tem um caminho semelhante ao do Alvinegro: dois jogos contra times que não brigam pelo G4.

CONFIRA OS ÚLTIMOS JOGOS DE BOTAFOGO, VASCO E VOLTA REDONDA NO CAMPEONATO CARIOCA:

10ª rodada – Resende x Botafogo, no dia 5 de março, às 16h, no Kléber Andrade

11ª rodada – Botafogo x Portuguesa, no dia 8 de março, em horário a ser confirmado pela Ferj, no estádio Raulino de Oliveira

10ª rodada – Flamengo x Vasco, no dia 5 de março, às 18h10, no Maracanã

11ª rodada – Vasco x Bangu, em data e horário a ser definido pela Ferj, em São Januário

10ª rodada – Madureira x Volta Redonda, no dia 4 de março, às 15h30, em Conselheiro Galvão

11ª rodada – Boavista x Volta Redonda, em data e horário a ser confirmado pela Ferj, no Eucyzão





