Com a saída de Rachel Sheherazade, veja os favoritos para vencer ‘A Fazenda 15’

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15, que aconteceu na quinta-feira, 19, ainda segue dando o que falar. A jornalista foi expulsa após ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma briga.

Com apenas duas semanas da estreia do reality show, Sheherazade se tornou uma participante favorita e cotada para ganhar o programa. Querida pelo público, com carisma e engajamento nas redes sociais, a jornalista chegou a ser comparada com Juliette, campeã do BBB 21.

Após a expulsão da ex-âncora do SBT, alguns internautas apontaram 4 particicipantes que podem ter a chance de levar o prêmio de R$ 1, 5 milhão para a casa: os aliados de Rachel no jogo – André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Kally.

O que irá acontecer com Sheherazade após a expulsão de A Fazenda?

Assim como em outras edições do programa, em casos de expulsão, o participante perde tudo que ganhou, como cachê, prêmios e publicidade. Segundo informações de uma fonte de IstoÉ Gente, Rachel Sheherazade não terá que pagar uma multa, mas não ganhará nada em dinheiro do que foi acordado em contrato. Qual o cachê para entrar em A Fazenda? Os participantes que topam entrar no programa ganham R$ 80 mil. Participações em atrações da Record TV Os peões expulsos de A Fazenda não tem as mesmas oportunidades e regalias dos demais. Eles são ‘boicotados’ de programas da emissora, entrevistas, final do reality show, entre outras oportunidades.

