Com a saída de César Filho da Record, boatos de Sheherazade no ‘Hoje em Dia’ ganha força

Na tarde de hoje, a Record TV também divulgou um comunicado oficial sobre a saída de César Filho da emissora. Leia abaixo na íntegra: “A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro. A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã. Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros.“

Para onde vai César Filho?

Faz um tempo que o nome de César Filho passou a ser cogitado para integrar o time de apresentadores do SBT , para o comando de uma das revistas eletrônicas que a emissora prepara para 2024. Rachel Sheherazade no Hoje em Dia?

Ainda de acordo com o profissional, César Filho estaria prestes a deixar o comando da atração em dezembro e, por isso, Sheherazade teria sido escolhida para substituí-lo. ‘Não chegou nada até ela’ Uma fonte totalmente confiável contou à IstoÉ Gente que Rachel Sheherazade não recebeu nenhum convite para comandar o matinal na emissora. “Existem boatos de que ela fará algo na Record, mas oficialmente não chegou nada até ela”, disse. Outra novidade que foi passada pela fonte é que a ex-âncora do SBT vai estrelar um podcast em dezembro co-produzido pela Record TV. “A Record já falou sobre renovação de contrato e a possibilidade de inseri-la em dois programas na casa”, revelou, sem citar o “Hoje em Dia”. Além da emissora evangélica, Rachel Sheherazade também recebeu convites das plataformas de streaming Netflix e Prime Vídeo para apresentar realities. Fenômeno em A Fazenda Com apenas duas semanas da estreia de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade se tornou uma participante favorita e cotada para ganhar o programa, mas foi expulsa da competição após um episódio de agressão envolvendo Jenny Miranda. Querida pelo público, com carisma e engajamento nas redes sociais, a jornalista chegou a ser comparada com Juliette, campeã do BBB 21. Até o fechamento desta matéria, a Record e Rachel Sheherazade ainda não se pronunciaram sobre a possível contratação.

