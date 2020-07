Com a presença de Rogério Caboclo, STJD inaugura nova sede no Rio Presidente da CBF se reuniu com Paulo César Salomão Filho, presidente do Tribunal, no novo espaço da entidade, no centro carioca

De casa nova, a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol foi oficialmente inaugurada na tarde desta quinta-feira, no Centro do Rio de Janeiro. Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve presente, assim como Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD. A cerimônia seguiu todos os protocolos de saúde recomendados pelas autoridades sanitárias e foi transmitida ao vivo pela CBF TV.

– Esse é um momento histórico em que celebramos a conquista da primeira sede própria do STJD. Ela foi projetada para oferecer conforto e todas as ferramentas de tecnologia necessárias para ajudar a Suprema Corte do futebol brasileiro a cumprir a sua missão de aplicar as regras do esporte e garantir competições justas e equilibradas. O mundo passa por um momento difícil e o nosso esporte não é exceção. Uma das coisas que aprendemos nessa crise foi a importância da tecnologia para que as instituições possam continuar a trabalhar mesmo sob circunstâncias excepcionais. Para garantir isso, a sede inaugurada hoje conta com sistema de videoconferência de última geração, moderna tecnologia de controle de processos, plenário informatizado com equipamentos de primeira linha e um sistema seguro que blinda o STJD de qualquer ataque cibernético – disse Rogério Caboclo.

Até então, o Tribunal operou em um prédio alugado por 18 anos – a casa atual é própria. A nova sede tem 500 metros quadrados e ganhou notoriedade pela “modernidade maior e mais moderna do que a anterior”, de acordo com a nota divulgada no site da CBF. As instalações incluem três plenários para realização de sessões de julgamentos simultâneos, sala ampla e confortável para os advogados que militam na justiça desportiva, além de um setor administrativo mais extenso, o que permitirá aos funcionários melhores condições no cumprimento das suas funções.

Ainda de acordo com a CBF, as obras contaram com relevante apoio do FIFA Foward 1.0, programa da entidade internacional que visa apoiar projetos de desenvolvimento do futebol em todo o mundo. Salomão Filho destacou o novo espaço à entidade e agradeceu ao apoio da CBF, classificando o momento como “histórico” e um “passo importante da justiça desportiva brasileira”.

– Preciso agradecer à CBF, em especial ao Presidente Rogério Caboclo, que possibilitou que esse sonho pudesse se concretizar. Para nós da justiça desportiva é muito importante e muito valoroso a possibilidade de termos essa sede própria, que garante nossa autonomia e independência, fundamental para a atuação que sempre foi respeitada por todos os integrantes do mundo do futebol. O fato de termos essa sede extremamente moderna e funcional é muito importante. É um momento de agradecimento pela possibilidade de termos esse espaço exclusivo e que garante ainda mais a independência que sempre foi respeitada. É motivo de muito orgulho para todos nós esse dia histórico. Poucas cortes de justiça tem essa estrutura que temos hoje. Isso mostra a parceria que a Confederação tem com a justiça desportiva. Esse dia histórico e essa sede serão um marco para que a justiça desportiva cresça cada vez mais.

