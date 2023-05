Com a possível saída de Faustão da Band, saiba qual era o salário do apresentador na emissora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/05/2023 - 12:11 Compartilhe

A saída de Faustão da Band depois de 1 ano e meio no ar, ainda segue dando o que falar. Na semana passada, o colunista Lucas Pasin, do UOL, informou que o apresentador não apresentará mais seu programa diário na emissora a partir do dia 31 de maio. Ainda de acordo com a coluna, o futuro de Fausto Silva na Band é considerado como incerto.

O apresentador teria até interrompido uma gravação para se reunir com a direção do programa. Nesta reunião, a saída de Fausto teria sido consumada. Além da indicação de que João Guilherme Silva e Anne Lottermann fiquem à frente da atração até julho, quando um novo programa ocupará o horário. Reprises também poderão ser exibidas ao longo da semana.

A coluna do UOL também informa que o comunicador não deve assumir nenhuma atração na Band. O futuro do apresentador não foi revelado, nem mesmo para a atual direção.

O contrato de Fausto Silva com a Band vai até 2026. Em sua segunda passagem pela emissora, ele chegou a abrir mão do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura que queria na nova casa.

A IstoÉ Gente foi procurar saber qual era o salário do apresentador na emissora e te conta abaixo. Confira!

Qual era o salário de Fausto Silva na Band?

Segundo especulações, o comunicador ganhava algo em torno de R$ 3 milhões mensais na Band. Já quando estava na TV Globo, ele recebia um salário de cerca de R$ 5 milhões.

Para onde vai Faustão?

Desde que foi anunciada a saída de Faustão da Band, surgiram informações de que ele estaria sendo sondado pelo SBT e pela Record, mas nada ainda foi confirmado.

