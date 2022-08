Com a filha na UTI, mulher de Juliano Cazarré diz que está com saudades do ator

Da Redação 18/08/2022 - 1:40 Compartilhe

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, tem acompanhado a filha caçula, Maria Guilhermina, internada na UTI de um hospital em São Paulo, mas conseguiu um tempinho para passar em casa enquanto sua mãe ficava com a bebê.

A mulher do ator de “Pantanal” ouvia música em casa enquanto fazia stories e ressaltou as saudades que está sentindo de Cazarré, que está no Pantanal gravando as cenas finais da novela.

“Saudades do meu cowboy Cazarré”, escreveu a bióloga na legenda da publicação. “Um pulo de uma hora e meia em ‘casa’ enquanto a vovó Beth Lima Moreira me rende na UTI. E ela deixou tudo limpo e organizado por aqui”, disse Letícia.

Maria Guilhermina, de pouco mais de um mês, está internada na UTI desde o último dia 11. Ela passou por um cateterismo, precisou colocar um stent e na madrugada de domingo (14) fez uma cirurgia de emergência.

A bebê nasceu com diagnóstico de anomalia de Ebstein, uma malformação congênita de uma das válvulas do coração responsáveis pelo fluxo sanguíneo dentro do órgão.