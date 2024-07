Com a família, Philippe Coutinho se emociona no retorno a São Januário: ‘Festa maravilhosa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2024 - 14:32 Para compartilhar:

Mais de 20 mil torcedores pagaram R$ 11 para ver de perto o retorno de Philippe Coutinho a São Januário, neste sábado, no Rio. Nem a chuva diminuiu a empolgação dos vascaínos, que puderam rever o retorno do meia depois após 14 anos. Philippe Coutinho pisou no gramado do estádio do Vasco ao lado da mulher e dos filhos e não escondeu a emoção.

“Obrigado por essa festa maravilhosa. De coração, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos ter uma volta tão festejada. Passa um filme na minha cabeça estar nesse campo. Desde os 7 anos até os 16 anos, passava por trás dessas grades para chegar ao vestiário da base. Depois ia para escola aqui”, afirmou.

O meia-atacante está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e já pode ser relacionado pelo técnico interino Rafael Paiva para defender o Vasco no Campeonato Brasileiro.

“Desde que entrei com o carro, não contive as lágrimas. É um lugar que passei muitos anos da minha vida. Essa volta tem sido muito especial. É me dedicar ao máximo para comemorar junto com a torcida. Como eu falei, eu quero estar pronto o quanto antes. Vai ser conversado com o treinador”, disse o jogador que usará a camisa 11.

O próximo duelo da equipe carioca será na quarta-feira contra o Atlético-GO, em Goiânia. O Vasco soma 20 pontos, está na 11ª colocação do Nacional. Com a chegada do reforço internacional, a diretoria abre uma nova fase no clube.

Lançado no time profissional do Vasco em 2009, Philippe Coutinho teve passagens pela Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, entre outros clubes menores. A última camisa que defendeu foi o Al-Duhail, do Catar. Pela seleção, jogou a Copa de 2018.

O presidente do Vasco, Pedrinho, também se emocionou. “Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês vascaínos que estão aqui recebendo o Coutinho. Todo trabalho que é feito é pensando em vocês, na história do Vasco, no respeito ao Vasco. É muito emocionante estar aqui com Coutinho, um menino criado em São Januário, que fez um esforço enorme para estar aqui”, disse.