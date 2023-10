Com a ‘cara’ de Mano Menezes, Corinthians tenta desencantar como visitante diante do Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 7:00 Para compartilhar:

O Corinthians visita o Fluminense nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio, sob promessa de ser “uma nova equipe.” Depois de oito treinos intensos, nos quais impôs tudo o que espera dos comandados nesta reta final de Brasileirão, Mano Menezes terá pela primeira vez o time com sua “cara”, em jogo onde buscará desencantar como visitante para evitar perigosa aproximação à zona de rebaixamento – abriu a rodada somente quatro pontos acima do primeiro time que hoje cairia à Série B.

Mano foi contratado às pressas no Corinthians para tentar salvar o ano da equipe. Sem tempo para treinar, amargou derrota na estreia no clássico com o São Paulo e levou 2 a 0 do Fortaleza, se despedindo da Copa Sul-Americana na semifinal – a diretoria confiava na conquista do título. Ainda empatou como Flamengo por 1 a 1. A justificativa para todos esses tropeços foi a falta de tempo para treinar, o que ocorreu agora nesta pausa da Data Fifa.

Mesmo com desfalques de Lucas Veríssimo e Gabriel Moscardo, e sem ter trabalhado com Bruno Méndez e Matias Rojas, Mano Menezes definiu o tempo livre como “paraíso aos treinadores” e espera que o corintiano possa começar a ver o futebol vitorioso prometido em sua chegada. O técnico não tem mais desculpas para possíveis deslizes.

Há mais de três meses que o Corinthians não soma três pontos longe da Neo Química Arena no Brasileirão – fez 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no começo de julho. Depois, foram empates com Bahia, Internacional e Cruzeiro e duas derrotas seguidas, para Fortaleza e São Paulo. No elenco, a confiança é grande em findar com esse jejum, mesmo diante de um adversário complicado.

“Vamos tomar cuidado, pois é um finalista da Libertadores, mas vamos para cima tentar os três pontos e se Deus quiser tudo vai dar certo”, afirmou o zagueiro Caetano, que deve herdar a vaga de Lucas Veríssimo, já que Bruno Méndez não treinou nenhuma vez por estar servindo o Uruguai.

O defensor é um dos jogadores do grupo que aprovaram o tempo de treinamentos no CT Joaquim Grava. “Foi um período (de treinos) muito intenso. Importante demais essa Data Fifa para a gente ver o estilo de jogo dele (Mano Menezes), a filosofia também. Foi muito bom para a gente, que está aprendendo bastante”, disse.

O Corinthians visitará o Fluminense com todos seus defeitos apresentados em jogos anteriores bastante trabalhos pelo treinador nas atividades da Data Fifa. Mano focou na manutenção da posse de bola, mas com uma equipe vibrante e sob confiança de que o time não se defenderá somente no Maracanã. Em seus trabalhos, ele aprimorou finalizações e armou jogadas para a busca do gol. Garantiu, ainda, que a bola área não será mais problema.

UNIFORME NOVO E FESTA

Brigando pelas primeiras colocações, o Fluminense jogará de roupa nova diante do Corinthians. O clube vai estrear o uniforme em homenagem ao Cantor Cartola, torcedor do clube que completaria 115 anos este mês. O jogo será o último da equipe antes da decisão da Libertadores, diante do Boca Juniors, no estádio, e a torcida espera fazer uma grande festa.

Com mais de 32 mil ingressos vendidos, a esperança é que a equipe repita a última apresentação contra o Corinthians no local pelo Brasileirão, quando fez 4 a 0 na despedida do artilheiro Fred, que fechou o resultado em julho de 2022. “Amanhã, último apoio no Maraca antes da final da Libertadores”, foi o convite do clube à torcida.

De volta após comandar a seleção brasileira no empate com a Venezuela e a derrota diante do Uruguai, o técnico Fernando Diniz terá apenas um desfalque: o zagueiro Nino, machucado, que dará lugar a Marlon. André, que foi convocado, trabalhou normalmente e vai para o jogo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias