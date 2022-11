Com a cabeça no Coritiba, Corinthians se reapresenta após vitória sobre o Ceará

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 19:23 Compartilhe

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (7) após o clube alvinegro vencer o Ceará por 1 a 0, no último sábado (5), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco do Timão agora será o Coritiba, fora de casa, adversário desta quarta-feira (9), pela penúltima partida da competição nacional.

+ Confira detalhes da terceira camisa e a nova linha do Corinthians em alusão ao Mundial do Japão

Os atletas que atuaram mais do que 45 minutos contra o Vozão, no fim de semana, fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais realizaram um treino de posse de bola em campo reduzido.

Fora do jogo de ida da final do Paulistão Sub-20, na última sexta-feira (4), justamente por estar entregue ao elenco profissional, o atacante Wesley segue treinando com o grupo principal do Corinthians.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule a reta final da competição



O volante Maycon, que voltou a ser relacionado na última rodada do Brasileirão, foi outro que treinou normalmente e pode ser a novidade entre os titulares contra o Coxa.

Para o próximo compromisso, o técnico Vítor Pereira não terá os laterais Fagner e Fábio Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Também lateral, Lucas Piton sentiu uma fisgada na coxa no início do jogo diante do clube nordestino e é dúvida.

Já Róger Guedes, que foi preservado da equipe titular no último sábado (4), por opção do técnico Vítor Pereira, é outro atleta que tem tudo para começar jogando contra o Coritiba.

O elenco corintiano voltará a treinar nesta terça-feira (8), na parte da manhã, e depois a delegação já viajará para a capital paranaense. O confronto acontecerá às 19h, da quarta-feira (9).

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias