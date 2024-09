Com a cabeça no Botafogo, São Paulo recebe Internacional pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O São Paulo recebe o Internacional neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBis. Enquanto os gaúchos buscam a quarta vitória seguida, rumo ao G-4, os são-paulinos já têm a cabeça no duelo decisivo contra o Botafogo pela Copa Libertadores, no meio da semana.

Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, no Rio, o São Paulo precisa de uma vitória simples em casa para avançar às semifinais da competição continental. Assim como fez no compromisso anterior à primeira partida, Luis Zubeldía deve mandar um time alternativo a campo, contra o Internacional.

Diante do Cruzeiro, na última rodada, a equipe reserva venceu por 1 a 0. O autor do gol, o garoto William Gomes, foi premiado com a titularidade na Libertadores, em um esquema que não funcionou para o São Paulo, com saída de um meia para entrada de Sabino, um terceiro zagueiro.

Lucas Moura, que costuma ser poupado, elogia a estratégia de Zubeldía e considera que não dá para deixar o Brasileirão de lado. “É um elenco qualificado, provou contra o Cruzeiro. Mesmo fora de casa, conseguiu o resultado. Estamos bem no Brasileiro, não podemos largar. É concentrar para domingo e conseguir fazer um bom jogo” disse após o empate contra o Botafogo. O São Paulo é quinto colocado, com 44 pontos.

Liziero, Rodrigo Nestor e Ferreirinha continuam em recuperação. Na sexta-feira, eles participaram de atividades com o elenco, mas não devem estar disponíveis, pois ainda trabalham em recuperação física. Considerando o time que entrou em campo no Engenhão, Luciano e Wellington Rato devem jogar contra o Internacional.

Os dois saíram do banco durante a partida contra o Botafogo, após um primeiro tempo desastroso. Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo. “Na etapa final, melhoramos muito e, mais organizados, criamos situações de gol”, avaliou Zubeldía. Com a dupla no time que joga no domingo, Sabino e William Gomes estarão nos 11 inicial da quarta-feira.

Do lado do Internacional, a tendência é que o time que venceu o Cuiabá na última rodada se repita. Roger Machado está otimista com a sequência da equipe, que é oitava colocada com 38 pontos. “Mas, com o otimismo, como eu sou muito concreto, é baseado na evolução, a evolução que eu consiga comprovar – e os números me comprovam -, que eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos em uma evolução.”

Sem mais competições, o técnico não precisa se preocupar com jogadores poupados. O único desfalque é o meia Gabriel Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Jamal Lewis; Santiago Longo, Michel Araújo e Luciano; Erick, Wellington Rato e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).