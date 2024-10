Com a cabeça nas Copas, Atlético-MG enfrenta o Grêmio em jogo atrasado do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Em duelo atrasado da sexta rodada, adiado por causa das enchentes que afetaram todo o Rio Grande do Sul, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com objetivos distintos. O time mineiro vai para a partida com a cabeça nas Copas, enquanto a equipe gaúcha sonha em se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

O Atlético não esconde que as prioridades são as Copas, até por estar na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil, onde já ganhou o jogo de ida diante do Vasco por 2 a 1. No Brasileirão, o time mineiro faz campanha mediana e ocupa o décimo lugar, com 37 pontos.

Do outro lado, o Grêmio precisa vencer para praticamente deixar a briga contra o rebaixamento. No 11º lugar, o time gaúcho soma 34 pontos, seis a mais do que o Vitória, o primeiro dentro do descenso. Na última rodada, venceu o Fortaleza, um dos candidatos ao título, por 3 a 1.

Em casa, o Atlético não perde do Grêmio desde 2019, quando levou 4 a 1 no Brasileirão. No retrospecto total, a vantagem é gremista. Foram 78 jogos, com 31 triunfos, 21 empates e 26 derrotas.

O técnico Renato Gaúcho não ‘escondeu o jogo’ e já indicou quem entrará em campo. Ele não terá o zagueiro Gustavo Martins, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Por outro lado, Jemerson e Rodrigo Ely foram liberados pelo departamento médico.

Como o zagueiro Kannemann está desgastado fisicamente, Jemerson e Rodrigo Ely podem formar a dupla titular, mas tudo vai depender da condição física de um dos homens de confiança do treinador.

Renato Gaúcho terá, no entanto, um problema na lateral-direita, já que João Pedro e Rafael estão suspensos. O clube pediu liberação de Igor Serrote, da seleção sub-20, para poder utilizá-lo na partida. Já Mayke e Pavon voltam a ficar à disposição.

“Só depende de nós agora o que temos trabalhado. Precisamos manter a nossa parte. Temos um jogo antes do Gre-Nal e precisamos ir passo a passo. Não posso trabalhar no nosso rival se ainda temos o Atlético-MG, um rival muito difícil, com jogadores de seleção, consagrados”, disse o auxiliar técnico, Marcelo Salles.

No Atlético-MG, Gabriel Milito deve promover a volta da dupla de ataque formada por Paulinho e Hulk, até para que não percam ritmo de jogo. A situação do primeiro é mais delicada, já que vem tendo um problema no osso. Ele tem sido utilizado nas Copas.

Quem também deve retornar é o zagueiro Battaglia. No entanto, o treinador não terá o lateral Guilherme Arana, além dos meias Zaracho e Bernard, e os atacantes Alisson e Cadu, todos vetados pelo departamento médico.

O goleiro Everson é outro desfalque. Ele foi expulso diante do Vitória e será substituído por Matheus Mendes. Não está definido se Milito irá preservar outros jogadores do duelo.

“É muito grande o que temos pela frente nas copas, mas hoje era o Brasileirão. Na quarta, contra o Grêmio, é o Brasileirão. Neste momento, as copas não me importam. Quando chegar o momento das copas, penso nas copas”, disse Milito.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Júnior Alonso e Battaglia; Saravia, Otávio, Igor Gomes, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

GRÊMIO – Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).