Com a ajuda da tecnologia na medicina esportiva, Rico Melquiades busca transformação física

Colunista

Janiel Kempers

Janiel Kempers, maranhense, formado em Jornalismo pelo CEUCLAR, é especialista em comunicação e marketing político além de cursar MBA em Branding na PUCRS. Sua trajetória inclui passagem pela RECORD TV e mais recetemente a atuação como comentarista político, com foco em estratégias digitais. Ele entregou opinião e conteúdo para renomados canais de TV, como Jovem Pan, TV Gazeta e A Crítica, além de rádios como a CBN. Seu conhecimento também foi compartilhado por meio de contribuições em jornais conceituados, como O Correio Braziliense e Diário de Pernambuco. A expertise de Janiel Kempers no campo da comunicação e marketing político o tornou uma figura respeitada na indústria, com ampla contribuição para o debate e a compreensão dos desafios e estratégias no cenário político contemporâneo.