Com 99,96% dos votos, Ratinho Jr é confirmado como governador do Paraná

Com 99,96% das urnas apuradas, Ratinho Junior, candidato do PSD, foi eleitor governador do Paraná. Ratinho Junior teve 59,99% dos votos válidos, o que corresponde a 3,209 milhões de votos. Em segundo lugar ficou Cida Borghetti (PP), que tentava a reeleição, com 15,53%.

Para as duas vagas de senador pelo Paraná foram eleitos o candidato Professor Oriovisto Guimarães (Podemos), que ficou com 29,17% dos votos, e Flávio Arns (Rede), com 23,01%.