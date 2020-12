Com 93 anos, Cid Moreira lança própria rádio: “Como se eu estivesse renascendo”

“Nesse momento é como se eu estivesse renascendo. Me sinto emocionado como se fosse a primeira vez que eu entrei no rádio, aos 17 anos. Eu fui pensando em fazer um estágio em contabilidade, mas o diretor tinha escutado a minha voz e o convidou para a locução e o meu coração disparou. A emoção foi grande”, contou Cid.

E completou: “O Sérgio é um parceiro de longa data. Quando surgiu essa ideia da rádio Conhecer, nós não pensamos duas vezes. Eu aceitei de cara. O Sérgio é especializado em Marketing e o Cyro é técnico, professor em rádio. Pretendo ser aluno dele ainda”.

Cid ainda falou sobre a pandemia do novo coronavírus: “Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria para o rádio. Há males que vem para o bem. Tive tempo de estudar, de me dedicar mais, ficar mais em casa. Eu viajava muito, não tenho mais viajado. Não tenho saído. Deixei o Rio”, diz o jornalista, que está passando o período de isolamento social com a mulher em Petrópolis. “Sempre saio com máscara. Tenho essa preocupação da máscara e do álcool, que estão sempre me acompanhando”.