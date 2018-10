Com 90,89% das urnas apuradas, o candidato ao governo do Distrito Federal pelo MDB, Ibaneis, lidera a disputa pelo governo do Distrito Federal, com 42,02% dos votos válidos.

Rodrigo Rollemberg (PSB) aparece com 13,97% e Rogério Rosso (PSD), com 11,26%.

Os votos brancos somam 3,94% e os nulos, 6,72%. Até o momento, a abstenção registrada é 18,67%.

