Com 9 mil toneladas, Distrito Federal festeja produção de goiaba

Doces, geleias, licores, bolos, tortas e outros alimentos preparados com goiaba pelos produtores da região de Brazlândia, no Distrito Federal (DF), prometem agradar o paladar e encher os olhos e a mesa dos visitantes da 7ª edição da Feira da Goiaba neste e no próximo fim de semana. “A Feira da Goiaba é uma oportunidade de os produtores comercializarem, mostrar um pouco do que é produzido na região. A maior parte da produção dessa fruta no DF está aqui em Brazlândia, e por isso a importância da feira nesta região”, avalia Denise Fonseca, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

Com área total cultivada de 313,6 hectares e 123 produtores, no Distrito Federal, devem ser colhidas este ano aproximadamente 9 mil toneladas da fruta. A safra principal ocorre no final de março. O segundo período de colheita, a “safrinha”, ocorre de setembro a outubro. Segundo o gerente da Emater-DF, Hélio Roberto Lopes, a expectativa é que a produção atinja uma receita bruta de R$ 11,25 milhões. “Foi um ano em que choveu muito, mas não chegou a atrapalhar significativamente a produção, pois a goiaba é exigente em água”.

Programação

A programação da feira é vasta. Além de oficinas gratuitas de receitas doces e salgadas com goiaba, nos dias 2 e 9 de abril, haverá um concurso de receitas feitas com a estrela da feira. Para aqueles que querem iniciar ou aprimorar a produção de goiaba, este sábado terá um Dia de Campo. Técnicos da Emater-DF, em uma propriedade rural, vão falar sobre espaçamento de mudas, poda e colheita e custos da produção de goiaba. A inscrição será online, gratuita e contará com 120 vagas.

Para os que preferem conhecer mais de perto o cultivo, colher e comer a fruta do pé, em 3 e 10 de abril, será realizado o Colha & Pague.

Serviço

7ª Feira da Goiaba de Brazlândia

Data: 1, 2, 3 e 7, 8, 9 e 10 de abril

Horário: aos sábados e domingo das 10h às 22h (praça de alimentação até meia-noite).

Nos dias de semana, a abertura é às 18h.

Local: Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag) – BR-080, Km 13, Brazlândia-DF. Entrada franca.

