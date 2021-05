Com 74% de aceitação, Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato com a Havan Rubro-Negro estampará a rede do ramo varejista até o fim desta temporada e receberá, aproximadamente, R$ 6,5 milhões pelo acordo

Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Havan, do setor varejista e que estampará sua marca na manga das camisas do clube até o final desta temporada. Foram 832 votos a favor (74%), 284 contra, além de nove abstenções na votação virtual (via e-mail), cujo total foi de 1.125 votos.

O patrocínio da Havan renderá cerca de R$ 6,5 milhões aos cofres do Flamengo pelos sete meses e meio de vínculo. Com variáveis incluídas no contrato, o valor pode chegar até R$ 8 milhões.

Atualmente, o uniforme do Flamengo conta com os seguintes patrocinadores: Mercado Livre (costas, acima do nome), Total (costas, abaixo do número), BRB (frente, faixa central), Sportbet (frente, ombro), Moss (meiões) e ABC da Construção (calção) – essa última anunciada nesta segunda-feira.

No total, o Flamengo estipulou, no orçamento de 2021, faturar R$ 149 milhões nesta temporada, o que representa um aumento de R$ 43 milhões em relação a 2020, quando arrecadou R$ 98 milhões, conforme os documentos do clube.

