Com 63 pontos de Westbrook e Harden, Houston bate Memphis e vence a 5ª seguida

Liderado pela sua dupla de astros, o Houston Rockets ganhou a quinta partida consecutiva na temporada 2019/2020 da NBA. Pela rodada de quarta-feira, o time contou com 63 pontos de Russell Westbrook e James Harden, juntos, para derrotar o Memphis Grizzlies por 140 a 112, em casa.

Harden terminou o duelo com 30 pontos, mesmo sem jogar o quarto período, e Westbrook acrescentou 33, além de nove rebotes e oito assistências, ainda que não tenha sido utilizado nos últimos seis minutos. A dupla acumulou 46 pontos até o intervalo, para o qual o Houston foi ganhando por 73 a 47. E essa vantagem chegou aos 35 pontos quando o time anotou os nove primeiros do terceiro quarto.

O Memphis, então, marcou os 13 pontos seguintes, diminuindo a sua desvantagem para 82 a 60, mas aí foi a vez de o Houston ter uma ofensiva de 10 a 3, ampliando o placar para 92 a 63. O brasileiro Bruno Caboclo ficou seis minutos em quadra pelos Rockets, com quatro pontos e uma assistência. O Houston é o quarto colocado da Conferência Oeste com 38 vitórias em 58 duelos. Já o Memphis ocupa a oitava posição, tenho ganhado 28 vezes no mesmo número de partidas.

Também pela rodada de quarta-feira, o Boston Celtics derrotou o Utah Jazz por 114 a 103, fora de casa, com 33 pontos e 11 rebotes de Jayson Tatum. Jaylen Brown anotou 20 pontos e Marcus Smart outros 17 para o time do Massachusetts, que fechou um giro pelo Oeste com três vitórias e uma derrota, ocupando o terceiro lugar no Leste.

Donovan Mitchell anotou 37 pontos para liderar o Utah. Mike Conley somou 15 e Royce O’Neale acrescentou 14 para o Jazz, que perdeu as últimas quatro partidas, todas em casa, e está na sexta posição no Oeste.

Também fora de casa, o Philadelphia 76ers perdeu para o Cleveland Cavaliers por 108 a 94 e ainda ficou sem Joel Embiid, que sofreu lesão no ombro direito. O time já não contava com Ben Simmons e ampliou o seu péssimo desempenho como visitante – são apenas nove triunfos em 30 partidas nessas condições. Larry Nance Jr. somou 15 rebotes e 13 pontos pelo Cleveland.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 107 x 101 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 108 x 94 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 110 x 106 Brooklyn Nets

Miami Heat 126 x 129 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 103 x 120 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 120 x 130 Orlando Magic

Houston Rockets 140 x 112 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 92 x 102 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 103 x 114 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers