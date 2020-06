Com 623 mortes em 24h, Brasil se aproxima de 30 mil óbitos

SÃO PAULO, 1 JUN (ANSA) – O Brasil registrou 623 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, elevando o número total para 29.937, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (1º).

O balanço revela que existem 526.447 casos confirmados da Covid-19 no território brasileiro, um acréscimo de 12.247 diagnósticos entre ontem e hoje. Segundo especialistas do Ministério da Saúde, a quantidade de casos no país, porém, deve ser maior, principalmente devido à subnotificação. Além disso, o Brasil vive uma tendência de aumento no número de casos e mortes. Os novos dados são divulgados no dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o país ainda não atingiu o pior momento da pandemia.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 285.430 pacientes estão em acompanhamento médico, o equivalente a 52,2% do total, enquanto que 211.080 estão recuperados. Além disso, as autoridades investigam 4.412 casos suspeitos. São Paulo continua sendo o epicentro da doença, com 111.296 infectados e 7.667 óbitos. Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas aparecem na sequência na lista de estados com mais vítimas e pessoas contaminadas. (ANSA)