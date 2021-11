Com 58 mil pagantes em 4 jogos com torcida, São Paulo arrecadou mais de R$ 2 milhões em bilheteria Tendo números regulares quando joga no Morumbi, Tricolor já tem cifras expressivas com bilheteria no torneio, no qual ainda faz quatro duelos em casa

Desde quando voltou a contar com a presença de sua torcida no Morumbi, após um longo período de quase 20 meses de partidas com portões fechados por causa da pandemia da Covid-19, o São Paulo vem patinando no estádio, mas já consegue números expressivos na bilheteria.

Desde que abriu para os torcedores, o Tricolor jogou quatro partidas no estádio, com duas vitórias (Corinthians e Internacional) e dois empates (Santos e Ceará). Foram 5.529 pessoas no duelo com o Santos, 9.271 torcedores no embate com o Ceará, 23.874 na partida contra o Corinthians e 19.867 torcedores diante do Internacional. Vale ressaltar que em nenhuma dessas partidas, o Morumbi estava com a capacidade de 100% liberada.

Com 58.541 torcedores no total, o clube contabilizou em arrecadação um montante de R$ 2.263.904,52. Esta não é a renda líquida que o Tricolor lucrou com estes confrontos, mas o valor recebido até aqui após o retorno dos seus torcedores ao estádio.

De acordo com o boletim financeiro divulgado pelo site da CBF, o São Paulo teve uma renda liquida de R$ 58.801,52 contra o Santos, R$ 68.293,68

diante do Ceará, R$ 689.123,46 no duelo contra o Corinthians e R$ 551.395,13 na última partida no Morumbi, em duelo com o Internacional. Sendo assim, o Tricolor colocou em caixa R$ 1.367.613,79, já descontando as despesas.

O São Paulo terá ainda mais quatro partidas em casa até o final do Campeonato Brasileiro, desta vez com o Morumbi podendo receber 100% da sua capacidade de público. O time jogará contra Flamengo, Athletico-PR, Sport e Juventude.

Confira os números do Tricolor com bilheteria nos quatro jogos em casa



São Paulo 1 x 1 Santos

Público: 5.529 pessoas

Renda: R$ 393.437,00

Renda líquida: R$ 58.801,52

São Paulo 1 x 1 Ceará

Público: 9.271 torcedores

Renda: R$ 333.135,00

Renda líquida: R$ 68.293,68

São Paulo 1 x 0 Corinthians

Público: 23.874 pagantes

Renda: R$ 1.076.213,00

Renda líquida: R$ 689.123,46

São Paulo 1 x 0 Internacional

Público: 19.867 torcedores

Renda: R$ 895.755,00

Renda líquida: R$ 551.395,13



Público total: 58.541

Renda total: R$ 2.263.904,52

Renda líquida total: R$ 1.367.613,79

