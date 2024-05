Com 50 kg a menos, Jojo Todynho ganha elogio de Ratinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 11:41 Para compartilhar:

A influenciadora Jojo Todynho surpreendeu seguidores nesta segunda-feira, 20, com um novo clique compartilhado nas redes sociais. No registro, Jojo apareceu vestindo shorts e top de couro pretos e ostentando o novo visual 50 kg mais magra. Ela ganhou até mesmo um elogio do apresentador Ratinho.

Nos comentários, fãs da influenciadora notaram a perda de peso. Vale lembrar que Jojo chegou a pesar quase 150 kg antes da cirurgia bariátrica, à qual foi submetida em agosto de 2023.

“Só quem não quer não enxerga a evolução dessa mulher”, escreveu uma.

“Cadê os invejosos para falar que ela não está emagrecendo?”, questionou outra.

“Tá cada dia mais bonita”, escreveu Ratinho.

Veja:

