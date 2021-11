Com 45 pontos, Fluminense aumenta chances de ocupar G6 no Brasileiro; veja probabilidades Tricolor venceu o Palmeiras de virada e aumentou possibilidade de classificação direta para Libertadores; Chances eram de 11,2%

Ainda que as vagas brasileiras para a Libertadores não se restrinjam aos seis primeiros colocados, neste ano, o Fluminense deseja garantir sua presença na competição. A vitória sobre o Palmeiras no último domingo representa um passo em direção ao principal objetivo do clube, antes distanciado pela derrota para o Grêmio. Com o resultado, o Tricolor aumentou suas chances para 16.6% de probabilidade de encerrar o Brasileiro no G6, de acordo com o site especializado ‘Chance de Gol’.

Vale lembrar que as vagas na próxima Libertadores ainda devem aumentar, já que apenas brasileiros decidem a principal competição continental (Palmeiras x Flamengo) e a Sul-Americana (Athletico-PR x Red Bull Bragantino). Além disso, Atlético-MG, líder do Brasileirão, e Athletico, atual 9º colocado, fazem a final da Copa do Brasil. Caso os campeões estejam na zona de classificação, pode se tornar até G9.

Em caso de G7, as chances do Tricolor são de 31.9%. Se a classificação contemplar os clubes do G8, a porcentagem aumenta para 55.1%, enquanto para o G9 é de 77.5%. Na probabilidade absoluta, isto é, considerando todas as vias possíveis do acesso direto à competição, o Flu tem 66.7%. Analisando a partir da pontuação, com base nos pontos dos últimos classificados em sexto nos anos anteriores, o clube ainda precisaria de 11 pontos.

Atualmente, o Tricolor acumula 45 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela. Na próxima quarta, o Fluminense enfrenta o Juventude, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileiro.

