Com 43 pontos de Paul George, Thunder vence e se garante na 2ª posição do Oeste

Liderado principalmente por uma grande atuação de Paul George, autor de 43 pontos, o Oklahoma City Thunder venceu o Sacramento Kings por 132 a 113, fora de casa, em um dos 12 jogos da rodada desta quarta-feira à noite da NBA. Com o triunfo arrasador, o time se garantiu na segunda posição da Conferência Oeste, agora com 20 vitórias em 30 partidas disputadas nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

O Thunder está logo à frente do Golden State Warriors, atual bicampeão, que em outro duelo desta rodada acabou sendo batido pelo Utah Jazz por 108 a 103, fora de casa, e passou a contabilizar 11 derrotas em 32 confrontos.

Para ficar na vice-liderança, a equipe de Oklahoma também voltou a contar com mais um “triple-double” de Russell Westbrook, que somou 19 pontos, 17 assistências e 11 rebotes. Essa foi a 112ª vez que o astro conseguiu dois dígitos em três fundamentos em uma partida da NBA.

Com a grande atuação da sua dupla de estrelas, o Thunder acabou impondo ao Kings a sua 15ª derrota em 31 jogos, retrospecto que deixa a franquia de Sacramento na 11ª posição da Conferência Oeste. E o time foi superado em sua casa mesmo tendo Buddy Hield marcando 37 pontos, seu recorde pessoal, sendo que ele converteu sete de 14 arremessos que arriscou da linha dos três pontos. Para completar, De’Aaron Fox fez um “double-double” de 28 pontos e 12 assistências para os anfitriões.

O Warriors, por sua vez, caiu diante do Jazz apesar do fato de que Stephen Curry e Kevin Durant contabilizaram 32 e 30 pontos, respectivamente. Joe Ingles, com 20, foi o maior cestinha do time de Utah, que exibiu uma melhor atuação coletiva para desbancar o favoritismo da equipe de Oakland.

Vale destacar os desempenhos de Rudy Gobert, com 17 pontos e 15 rebotes, e Jae Crowder, com 18 pontos e 11 rebotes, neste triunfo do Jazz, que é apenas o 12º colocado do Oeste, agora com 15 vitórias em 32 partidas. O líder desta conferência é o Denver Nuggets, com 21 triunfos em 30 jogos.

LÍDER GERAL GANHA OUTRA – Já o primeiro colocado do Leste é o Toronto Raptors, que na rodada desta quarta-feira à noite se manteve consolidado na ponta ao superar o Indiana Pacers por 99 a 96, em casa. Agora, o time canadense soma 24 vitórias em 33 partidas, enquanto o Milwaukee Bucks é o vice-líder, com 21 triunfos em 30 confrontos. Também atuando como mandante, o Bucks superou New Orleans Pelicans por 123 a 115.

Dono da melhor campanha da NBA, o Raptors conseguiu reagir após chegar a ficar 17 pontos atrás no placar. Desfalcado de Kyle Lowry, Jonas Valanciunas e Serge Ibaka, o time contou com 28 pontos de Kawhi Leonard, principal destaque do jogo. Já o Pacers, quarto colocado do Leste, agora passou a contabilizar 12 derrotas em 32 jogos.

Quem ocupa o terceiro lugar desta conferência é o Philadelphia 76ers, que em outra partida desta quarta-feira arrasou o New York Knicks por 131 a 109, em casa, impulsionado principalmente por boas atuações de três de seus jogadores. Um deles foi

Ben Simmons, autor de um “triple-double de 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Já Joel Embiid e Jimmy Butler fizeram 24 e 20 pontos, respectivamente.

HARDEN BRILHA – Outro nome de destaque na rodada desta quarta-feira foi James Harden, que liderou mais uma vez o Houston Rockets ao fazer 35 pontos na vitória por 136 a 118 sobre o Washington Wizards. E ele ficou próximo de somar um “double-double” ao distribuir nove assistências para a sua equipe, a sétima colocada do Oeste. O time da capital norte-americana ocupa o 11º lugar no Leste.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 110 x 99 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 90 x 129 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 131 x 109 New York Knicks

Boston Celtics 103 x 111 Phoenix Suns

Toronto Raptors 99 x 96 Indiana Pacers

Chicago Bulls 93 x 96 Brooklyn Nets

Houston Rockets 136 x 118 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 123 x 115 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 123 x 129 Detroit Pistons

Utah Jazz 108 x 103 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 99 x 92 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 113 x 132 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira:

Miami Heat x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks