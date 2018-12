Com 41 pontos de Harden, Rockets bate o Thunder; vice-líder Bucks supera o Knicks

Em um dos dois jogos já encerrados nesta rodada de Natal da NBA, o Houston Rockets foi impulsionado principalmente por uma grande atuação de James Harden, autor de 41 pontos, para vencer o Oklahoma City Thunder por 113 a 109, em casa, nesta terça-feira.

Com o resultado, o Rockets se manteve na zona de classificação aos playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos, em sétimo lugar na Conferência Oeste, agora com 18 vitórias em 33 jogos disputados nesta temporada regular. Já o Thunder, terceiro colocado, sofreu a sua 12ª derrota em 33 partidas.

Pelo lado da equipe de Oklahoma, Paulo George foi o maior destaque, com um “double-double” de 28 pontos e 14 rebotes, enquanto Russell Westbrook contabilizou 21 pontos, nove rebotes e nove assistências.

Mas, se por um lado não conseguiu repetir mais um dos muitos “triple-doubles” de sua carreira, Westbrook fez história ao ultrapassar Scottie Pippen como maior ladrão de bolas da história das rodadas de Natal da NBA, com 25 ao total – o ex-jogador do Chicago Bulls de Michael Jordan era o recordista neste fundamento, com 21. Nesta terça, o astro conseguiu quatro roubadas de bola.

No confronto em Houston, os visitantes exibiram força nos dois primeiros períodos do duelo e terminaram a metade inicial do jogo com oito pontos de vantagem (60 a 52). A partida do terceiro período, porém, o Rockets iniciou uma boa reação para buscar o seu triunfo. Para isso, exibiu precisão nas bolas de três pontos, sendo que Harden acertou cinco arremessos de longa distância na partida.

Esse foi, por sinal, o sétimo jogo seguido em que Harden marca ao menos 30 pontos. E ele conseguiu reeditar o bom desempenho mesmo sem contar ao seu lado com o armador Chris Paul, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida diante do Miami Heat.

VICE-LÍDER GANHA OUTRA – Na partida que abriu esta rodada de Natal da NBA, o Milwaukee Bucks ampliou a boa fase que vive ao bater o New York Knicks por 109 a 95, fora de casa, no Madison Square Garden, onde voltou a contar com atuação decisiva do talentoso Giannis Antetokounmpo.

O grego de 24 anos foi autor de um “double-double” de 30 pontos e 14 rebotes para liderar a sua equipe, vice-líder da Conferência Leste, com 23 vitórias em 33 jogos, que manteve a sua perseguição ao líder Toronto Raptors, dono de 25 triunfos em 35 partidas.

Brook Lopez e Malcolm Brogdon também foram importantes para a vitória do Bucks, respectivamente com 20 e 17 pontos, sendo que a equipe de Milwaukee voltou a participar de uma rodada de Natal pela primeira vez desde 1977, em um sinal claro do novo status do time.

Já o Knicks amargou a sua 26ª derrota em 35 jogos e ocupa a penúltima posição do Leste, na qual está à frente apenas do Cleveland Cavaliers. Rookie Kevin Knox, com 21 pontos, foi o cestinha dos anfitriões, que ainda tiveram Tim Hardaway Jr com 14 pontos e 10 rebotes e Noah Vonleh com 14 pontos e 15 rebotes.

A rodada de Natal da NBA será fechada com a conclusão de outros três duelos nesta terça-feira: Boston Celtics x Philadelphia 76ers, Golden State Warriors x Los Angeles Lakers e Utah Jazz x Portland Trail Blazers. Estes dois últimos confrontos só vão ser encerrados na madrugada de quarta (no horário de Brasília).