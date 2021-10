Com 41 pontos de Curry, Warriors vencem Blazers e encerram pré-temporada invictos

O Golden State Warriors contou com uma grande atuação de Stephen Curry para encerrar a pré-temporada da NBA com 100% de aproveitamento. Com 41 pontos marcados pelo armador, a equipe de San Francisco jogou diante de sua torcida e conquistou uma vitória por 119 a 97 sobre o Portland Trail Blazers, em partida disputada nesta sexta-feira.

Além de Curry, os Warriors contaram com boas atuações de Jordan Poole, Nemanja Bjelica e Draymon Green para construir o placar positivo antes do início da temporada regular. A disputa da NBA começa em Los Angeles, contra os Lakers, que não venceram nenhuma partida durante o período preparatório. Os dois se enfrentam na próxima terça-feira, a partir das 23 horas. Já os Blazers estreiam contra o Sacramento Kings, na quarta.

Outro jogador que teve uma noite de brilho foi o jovem Tyler Herro, que fez 29 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências para ajudar o Miami Heat a vencer o Boston Celtics por 121 a 100. Herro saiu do banco e fez tudo isso em apenas 23 minutos dentro de quadra. O astro Jimmy Butler também deu sua generosa contribuição, com 25 pontos. O Heat começa a disputa da NBA contra o Milwaukee Bucks, na quinta-feira, enquanto o Celtic enfrenta o New York Knicks, na quarta.

Tanto os Bucks quanto os Knicks também estiveram em quadra para encerrar a pré-temporada. Com 26 pontos marcados por Antetokounmpo, os atuais campeões venceram o Dallas Mavericks por 114 a 103. O time de Nova York, por sua vez, venceu o Washington Wizards por 115 a 113, com um bom jogo de Derrick Rose, autor de 28 pontos. O brasileiro Raulzinho, dos Wizards, também foi bem, apesar da derrota, com 25 pontos marcados.

A sexta-feira teve outras quatro partidas. O Detroit Pistons fez 112 a 108 sobre o Philadelhia 76ers e o Cleveland Cavaliers bateu o Indiana Pacers por 110 a 94, enquanto o Chicago Bulls venceu o Memphis Grizzlies por 118 a 105. Já os San Antonio Spurs conseguiru uma boa diferença e derrotou o Houston Rockets por 126 a 98.

