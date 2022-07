Com 41 mil ingressos vendidos para jogo com Fluminense, São Paulo conta com força da torcida na temporada Mesmo em confrontos com resultados negativos, a torcida tricolor não deixou de apoiar o time e Rogério Ceni em nenhuma oportunidade

O São Paulo divulgou uma parcial onde afirmou já ter vendido 41 mil ingressos para o duelo com o Fluminense, no estádio do Morumbi, neste domingo (17).

O Morumbi lotado, portanto, não está sendo uma novidade para o Tricolor paulista nesta temporada. Mesmo em meio à crise financeira do clube, em momento algum os torcedores deixaram de apoiar – mesmo após alguns resultados negativos. Em praticamente todos os jogos deste ano, a média foi parecida.

A força da torcida é frequentemente elogiada por Rogério Ceni e pelos jogadores durante coletivas de imprensa e zonas mistas. É comum, em todos os jogos, a chegada da delegação no estádio ser recebida com muita festa e com muito apoio.

O treinador, por sua vez, é sempre aclamado. Sua renovação de contrato na última semana foi bem comentada nas redes sociais.

Nenhuma dificuldade desanima os são-paulinos. Um bom exemplo disso foi a reação durante a sequência sem vitórias que o Tricolor paulista enfrentou há algumas partidas atrás, quando a organizada Independente divulgou uma forte carta de apoio à equipe e ao treinador.

Quanto aos jogadores, não é diferente. Luciano, por exemplo, mesmo quando enfrentou um jejum de mais de dois meses sem balançar as redes, seu nome nunca deixou de ser ovacionado nas arquibancadas.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo carrega uma boa média de público pagante: 196.208 ao todo. Isto é, cerca de 28.030 torcedores presentes por jogo.

Na competição, o Tricolor também já arrecadou R$5.211.088,31 em renda líquida. A parcial de ingressos contra o Fluminense divulgada chama atenção por alguns motivos.

Na última quinta-feira (14), o São Paulo foi a campo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em partida que classificou a equipe são-paulina para as quartas de final da Copa do Brasil.

Em um jogo decisivo, o adversário contou com 41.361 ingressos vendidos. Este valor foi, inclusive, um dos recordes de público do estádio.

Em uma comparação, o Tricolor paulista consegue se aproximar da venda de ingressos recorde do rival em partidas que não valem nenhuma decisão.

Assim, fica cada vez mais explícito que os torcedores do clube do Morumbi estão se entregando e acreditando no time cada vez mais.

O encontro deste domingo (17) acontece às 16h, no Morumbi, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileiro.

