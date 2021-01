Com 4 desfalques, Atlético-GO faz duelo direto contra degola diante do Botafogo

Tentando se recuperar da derrota para o Atlético-MG, o Atlético Goianiense terá um grande desafio pela frente. O clube de Goiás pegará o Botafogo em duelo direto contra o rebaixamento nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Cabo terá alguns desfalques.

O treinador não poderá contar com o goleiro Kozlinski, o lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Roberson – todos lesionados. O trio vinha ficando como opção no banco de reservas. Outro desfalque certo é Willian Maranhão, que cumpre suspensão. Ele pegou gancho de três partidas por uma expulsão na 17.ª rodada.

Marcelo Cabo também ensaiou uma mudança por opção técnica. O atacante Janderson deverá iniciar entre os titulares ao lado de Wellington Rato e Zé Roberto. Com isso, o meia Chico ficará como opção entre os suplentes.

“O Marcelo Cabo tem as escolhas dele e sabe quem está melhor e quem é melhor para cada posição. Respeito demais as decisões dele. Não é por que eu não estou como titular que eu não vou trabalhar. Quando precisar, estarei pronto novamente”, disse Janderson.

Há quatro jogos sem vencer, o Atlético Goianiense aparece na 13.ª colocação com 36 pontos, sete a mais que o Bahia, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

