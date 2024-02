Com 4 de Júnior Santos, Botafogo goleia Aurora (6-0) e vai à 3ª fase da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/02/2024 - 0:27 Para compartilhar:

O Botafogo se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores-2024 nesta quarta-feira (28) ao golear em casa, por 6 a 0, o boliviano Aurora, com quem havia empatado (1-1) no jogo de ida, em Cochabamba.

Júnior Santos, com quatro gols e autor do gol do time carioca na Bolívia, foi o grande destaque da partida, abrindo o placar nos minutos iniciais e com três gols no segundo tempo.

Tiquinho Soares e o venezuelano Jefferson Savarino, ambos na primeira etapa, completaram a goleada alvinegra no estádio Nilton Santos.

Comandado pelo interino Fábio Matias, depois da demissão na semana passada de Tiago Nunes após o empate em Cochabamba, o Botafogo não deu chances ao Aurora, que foi muito inferior e quase não levou perigo ao gol do paraguaio ‘Gatito’ Fernández durante toda a partida.

– Início avassalador –

O time carioca saiu na frente logo no primeiro ataque, aos dois minutos e meio, quando Eduardo, no meio do campo, tocou rasteiro pela direita para Tiquinho Soares, que, entrando na área, chutou no centro. Savarino não chegou a tempo, mas Júnior Santos, acompanhando a jogada na segunda trave, entrou sozinho pela esquerda e marcou.

O Botafogo manteve a pressão e ampliou aos quinze minutos, quando Tiquinho Soares dominou um cruzamento do uruguaio Damián Suárez com o peito dentro da área e finalizou à queima-roupa.

O goleiro ganês David Akologo conseguiu defender num primeiro momento mas Tiquinho, muito atento, se antecipou e pegou a sobra para fazer 2 a 0, se redimindo assim do pênalti perdido no jogo de ida e encerrando um jejum de seis jogos sem marcar.

Com o resultado a seu favor, o Botafogo diminuiu a pressão contra um Aurora que se mostrou muito inferior.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Savarino, próximo à ponta esquerda, tabelou com Eduardo, deixou a defesa boliviana para trás e, entrando na área, chutou cruzado para fazer 3 a 0.

Longe de se acomodar, o Botafogo aproveitou a fragilidade da defesa visitante para se soltar no ataque.

– Quatro vezes Júnior Santos –

No início do segundo tempo, Tiquinho Soares, após boa jogada pessoal, deu um passe preciso para Júnior Santos, que entrou pela direita e fez 4 a 0.

Já na reta final, o Botafogo ampliou a goleada, primeiro após uma jogada de grande explosão de Tiquinho, que apesar da marcação, entrou na área e diante da saída de Akologo, conseguiu levantar a bola e deixar para Júnior Santos, que só teve o trabalho de empurrar e comemorar.

O próprio Júnior Santos fechou a sua grande noite com um toque de oportunismo, após um chute de Janderson aos 81 minutos que Akologo defendeu e o atacante alvinegro, muito atento, mandou para o fundo da rede.

Com a vitória, o Botafogo esquece momentaneamente o mau momento que vive, depois do trauma da reta final do Brasileirão de 2023 e do início irregular no Campeonato Carioca deste ano, e agora enfrentará o Red Bull Bragantino, em busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores.

