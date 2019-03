Com 36 pontos de LeBron, Lakers superam Bulls e encerram série de 5 derrotas

Com chances remotas de classificação aos playoffs da temporada 2018/2019 da NBA, o Los Angeles Lakers ao menos reagiu. Pela rodada de terça-feira, o time superou uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos para vencer o Chicago Bulls por 123 a 107, fora de casa, encerrando uma série de cinco derrotas.

LeBron James liderou os Lakers com 36 pontos e dez rebotes, enquanto Kyle Kuzma, após ficar dois jogos afastado por causa de uma lesão no tornozelo, se destacou com 21 pontos. E Kentavious Caldwell-Pope deixou o banco de reservas para marcar 24 pontos pelo time de Los Angeles, que reagiu no terceiro período, vencido com o placar de 43 a 24 pelo 11º colocado da Conferência Oeste.

Robin Lopez somou 20 pontos e sete rebotes, Otto Porter Jr. fez 19 pontos e o brasileiro Cristiano Felício acumulou seis pontos e cinco rebotes nos nove minutos em que atuou pelos Bulls, que estão apenas na 13ª posição no Leste.

Time de melhor campanha da NBA e do Leste, o Milwaukee Bucks superou o New Orleans Pelicans por 130 a 113, fora de casa, na noite de terça. Giannis Antetokounmpo marcou 24 pontos, Khris Middleton fez 23, Malcolm Brogdon acrescentou 18, Eric Bledsoe e Nikola Mirotic anotaram 14 cada e Brook Lopez fechou a noite com 13, na 51ª vitória da equipe em 68 jogos nesta temporada.

Elfrid Payton conseguiu o seu segundo “triple-double” consecutivo, com 15 rebotes, 14 pontos e 11 assistências para os Pelicans. Julius Randle marcou 23 pontos e Anthony Davis somou 21 pontos e 12 rebotes pelo 12º colocado do Oeste.

Na segunda posição na Conferência Oeste, o Denver Nuggets ficou a uma vitória do líder Golden State Warriors ao bater o Minnesota Timberwolves por 133 a 107, em casa. O time havia perdido os dois duelos anteriores como mandante, mas não teve problemas para triunfar, contando com 30 pontos de Jamal Murray, 23 de Paul Millsap e 18 de Nikola Jokic, que também somou oito rebotes e sete assistências. Karl-Anthony Towns acumulou 34 pontos e dez rebotes pela equipe de Minneapolis, a décima colocada do Oeste.

O Philadelphia 76ers derrotou o Cleveland Cavaliers por 106 a 99 com 26 pontos, dez rebotes e nove assistências de Ben Simmonns e 19 rebotes e 17 pontos de Joel Embiid.

Com 33 pontos de DeMar DeRozan e 28 de LaMarcus Aldridge, o San Antonio Spurs bateu o Dallas Mavericks por 112 a 105.

Também na noite de terça, o Indiana Pacers fez 103 a 98 no New York Knicks com 24 pontos de Bojan Bogdanovic. Com 35 pontos de CJ McCollum e 20 pontos e 12 assistências de Damian Lillard, o Portland Trail Blazers superou o Los Angeles Clippers por 125 a 104.

