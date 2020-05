Com 3 gols de Timo Werner, RB Leipzig faz 5 a 0 no Mainz e volta ao 3º lugar

O RB Leipzig se consolidou como carrasco do Mainz 05 nesta temporada do Campeonato Alemão. Liderada pelo artilheiro Timo Werner, a equipe de Leipzig, que no primeiro turno havia aplicado um impiedoso 8 a 0, derrotou o rival por 5 a 0 neste domingo, fora de casa.

O resultado deixa o RB Leipzig, que chegou a liderar o torneio por algumas rodadas, no terceiro lugar da tabela de classificação, com 54 pontos, três a menos que o vice-líder Borussia Dortmund e a sete do primeiro colocado Bayern de Munique. Já o Mainz, que não vence há três jogos, considerando as partidas anteriores à suspensão da competição pelo novo coronavírus, permanece muito próximo da zona de rebaixamento. Ocupa a 15ª posição, com 27 pontos.

O atacante Timo Werner foi o grande destaque da partida. Ele balançou as redes três vezes, assim como no primeiro confronto entre as equipes, e chegou à marca de 24 gols, se aproximando do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, artilheiro do campeonato, com 27.

Werner marcou três gols em uma só partida pela terceira vez no torneio e liderou a equipe em campo. Além dos gols, o primeiro que abriu o caminho para o triunfo, e os outros dois que fecharam a conta, o alemão foi quem mais finalizou, com oito arremates, e também chamou a atenção pela disposição, puxando contra-ataques e auxiliando na marcação. O dinamarquês Poulsen e o austríaco Sabitzer também foram às redes, coroando uma excelente atuação coletiva dos visitantes.

AUGSBURG PASSA FÁCIL PELO SCHALKE – Na primeira partida deste domingo, o Augsburg derrotou o Schalke 04 por 3 a 0 fora de casa e se afastou da zona de rebaixamento. Já o time do Vale do Ruhr chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer e estacionou na tabela de classificação.

O Augsburg soma 30 pontos e subiu para o 12º lugar, enquanto que o Schalke, com os tropeços em sequência, parou na oitava colocação, com 37 pontos. Nos dois jogos após a retomada do torneio, a equipe levou sete gols e não marcou nenhum.

No jogo, Löwen fez um dos gols mais bonitos dessa retomada do torneio. O meia aliou força e precisão em cobrança de falta e anotou uma pintura aos 10 minutos do primeiro tempo para abrir o placar. Foi o quarto gol de falta do Augsburg, equipe com mais gols desse tipo na competição. Na etapa final, o nigeriano Bazee e o venezuelano Córdova completaram o placar se aproveitando de falhas da zaga adversária.