Com 3 de Messi, Argentina goleia Haiti na despedida em Buenos Aires

Com três gols de Lionel Messi, a seleção da Argentina goleou o Haiti pelo placar de 4 a 0, na noite desta terça-feira. Foi o jogo de despedida da equipe, em uma lotada La Bombonera, em Buenos Aires, antes do embarque da delegação rumo à Copa do Mundo da Rússia. O outro gol da partida foi anotado por Sergio Agüero, em seu retorno ao time.

Com a goleada, a seleção argentina buscou amenizar a dura derrota sofrida para a Espanha, pelo contundente placar de 6 a 1, em Madri, no fim do mês passado. O duelo com o Haiti foi o primeiro amistoso de preparação dos comandados do técnico Jorge Sampaoli para o Mundial. O segundo será contra Israel, no dia 9 de junho, em Jerusalém.

Sem muitas oportunidades para fazer testes na equipe, Sampaoli mandou a campo nesta terça o time que deve ser o titular em solo russo. Ele escalou a equipe com Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Federico Fazio e Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Lionel Messi, Angel Di María; Gonzalo Higuaín.

No segundo tempo, Sampaoli passou a fazer testes na equipe. Colocou Agüero, Rojo, Meza, Pavón, Acuña e Banega na equipe. E foi justamente na etapa final que os argentinos passaram a jogar melhor, com três gols.

O primeiro veio aos 17 minutos de jogo, em cobrança de pênalti de Messi – Lo Celso sofreu falta dura dentro da área. Depois do intervalo, o atacante do Barcelona voltou à carga aos 13, após cruzamento da direita e cabeçada de Lo Celso. O goleiro deu rebote e Messi só escorou para as redes.

O atacante anotou seu terceiro gol aos 21 novamente com facilidade. Pavón fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou na área para Messi, sem qualquer marcação, só escorar para o gol. Três minutos depois, o próprio Messi atuou como “garçom” para servir Agüero em belo passe pela direita. O jogador do Manchester City conteve a marcação e finalizou para as redes, selando a goleada, em sua volta ao time após se recuperar de problemas físicos.

A seleção da Argentina vai estrear na Copa do Mundo no dia 16 de junho contra a Islândia, no Spartak Stadium, em Moscou. Os outros rivais dos argentinos serão Croácia e Nigéria no Grupo D.