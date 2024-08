Com 3 de Haaland, City vence West Ham e se isola na liderança; Arsenal tropeça

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2024 - 18:10 Para compartilhar:

O Manchester City se isolou na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o West Ham por 3 a 1 neste sábado (31), em Londres, com três gols do atacante norueguês Erling Haland (10′, 30′ e 83′).

Com a vitória, o City é a única equipe com nove pontos em três rodadas, à espera do resultado do jogo do Liverpool contra o Manchester United no domingo, e graças ao empate do Arsenal em 1 a 1 com o Brighton.

No London Stadium, Haaland fez a diferença mais uma vez para os ‘Citizens’. Com o ‘hat-trick’ de hoje, o norueguês chega a sete gols em três jogos no campeonato.

Os ‘Hammers’ tiveram várias chances de marcar, como no chute de Mohammed Kudus que parou na trave (52′) e a oportunidade de Crysencio Summerville que o goleiro brasileiro Ederson salvou (90’+6).

Mas o gol do time londrino saiu quando o zagueiro Rúben Dias (19′ contra) mandou a bola para as próprias redes depois de um cruzamento de Jarrod Bowen, novo capitão West Ham depois da saída de Kurt Zouma, que foi para o futebol saudita.

– Arsenal tropeça –

Mais cedo, em um jogo marcado pela expulsão do meio-campista Declan Rice, o Arsenal não passou de um empate em 1 a 1 contra o Brighton no Emirates Stadium.

Com o resultado, os ‘Gunners’ ficam em terceiro na tabela com os mesmos sete pontos do próprio Brighton, em desvantagem pelos critérios de desempate.

O time do técnico Mikel Arteta saiu na frente com uma bela finalização por cobertura do alemão Kai Havertz (38′), mas no início do segundo tempo ficou com um jogador a menos quando Rice foi expulso por atrapalhar uma cobrança de falta que ele mesmo cometeu, o que levou o árbitro a lhe mostrar o segundo cartão amarelo (49′).

Pouco depois, o português João Pedro empatou para o Brighton (58′), aproveitando rebote do goleiro David Raya.

Apesar de ter partido para o ataque em busca da vitória mesmo em desvantagem numérica, o Arsenal não conseguiu mais mexer no placar, apesar das finalizações perigosas de Havertz (75′) e Bukayo Saka (77′).

“Começamos o jogo realmente bem. Marcamos o primeiro gol e começamos bem o segundo tempo, mas então veio a decisão que mudou completamente a partida”, lamentou Arteta.

O técnico do Brighton, o alemão Fabian Hürzeler, defendeu o árbitro, já que Rice “bate primeiro na bola [evitando a cobrança da falta], um lance claro para cartão amarelo”, mas admitiu que a expulsão “mudou a dinâmica da partida”.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Arsenal – Brighton 1 – 1

Everton – Bournemouth 2 – 3

Brentford – Southampton 3 – 1

Ipswich Town – Fulham 1 – 1

Leicester – Aston Villa 1 – 2

Nottingham – Wolverhampton 1 – 1

West Ham – Manchester City 1 – 3

– Domingo:

(09h30) Chelsea – Crystal Palace

Newcastle – Tottenham

(12h00) Manchester United – Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Brighton 7 3 2 1 0 6 2 4

3. Arsenal 7 3 2 1 0 5 1 4

4. Liverpool 6 2 2 0 0 4 0 4

5. Brentford 6 3 2 0 1 5 4 1

6. Aston Villa 6 3 2 0 1 4 4 0

7. Bournemouth 5 3 1 2 0 5 4 1

8. Nottingham 5 3 1 2 0 3 2 1

9. Tottenham 4 2 1 1 0 5 1 4

10. Newcastle 4 2 1 1 0 2 1 1

11. Fulham 4 3 1 1 1 3 3 0

12. Chelsea 3 2 1 0 1 6 4 2

13. Manchester United 3 2 1 0 1 2 2 0

14. West Ham 3 3 1 0 2 4 5 -1

15. Leicester 1 3 0 1 2 3 5 -2

16. Ipswich Town 1 3 0 1 2 2 7 -5

17. Wolverhampton 1 3 0 1 2 3 9 -6

18. Crystal Palace 0 2 0 0 2 1 4 -3

19. Southampton 0 3 0 0 3 1 5 -4

20. Everton 0 3 0 0 3 2 10 -8

Manchester United