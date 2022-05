Com 29 jogos a menos, Palmeiras se aproxima do número de gols marcados na temporada 2014 Verdão chegou aos 70 gols em 34 partidas no ano de 2022, apenas três a menos do que o clube somou em 2014, quando teve o pior ataque dos últimos 15 anos

O Palmeiras tem o melhor ataque do Brasil no ano de 2022, com média de mais de dois gols por partida até o momento. Os números do time são bastante expressivos quando comparados com os concorrentes na Série A, mas ainda mais quando a comparação é com temporadas anteriores, como a de 2014, depois da qual o clube iniciou uma reconstrução que o trouxe a este período vitorioso.





Até aqui, somando também as partidas pelo Mundial de Clubes (que correspondem à temporada 2021), o Verdão tem 34 jogos e 70 gols marcados, média de 2,06 no ano. Quem mais se aproxima da equipe é o Atlético-MG, com 57 gols em 29 duelos e o Botafogo, com 43 gols em 22 compromissos (ambos com média de 1,96 por jogo).

Se pegarmos os últimos 15 anos, de 2007 para cá, o Alviverde jamais terminou uma temporada com média superior a dois tentos por partida. A melhor nesse período foi a de 2017, quando marcou 111 vezes em 66 duelos, média de 1,68. O índice foi o maior daquele ano entre os clubes de Série A. Aliás, esse status foi repetido em 2018, com média de 1,64, mas com 121 gols marcados, recorde no período.

Entre 2019 e 2021, porém, o Flamengo dominou esse quesito e o Palmeiras nem chegou perto de disputar a ponta para ser o melhor ataque entre os clubes de Série A. Apesar de vir desde 2015 com 100 ou mais gols em cada temporada, esses últimos anos a média não ajudou, em compensação a equipe empilhou títulos e mais títulos.

O marco de 2015 é interessante retomar, pois em 2014 o Palmeiras correu risco de rebaixamento no Brasileirão e não dava a menor pinta de que poderia mudar de patamar. Mas mudou. Naquele ano, da quase terceira queda, a equipe alviverde marcou 73 gols em 63 jogos. Em resumo, quase a mesma quantidade de 2022 (70), mas com alguns meses e muitas partidas (29) a menos. Bastante significativo.

Em 2014, o Verdão teve seu pior ataque desses últimos 15 anos (média de 1,16 por duelo). É bastante simbólico que desde a retomada de 2015 o clube tenha atingido esse patamar de, em quatro meses em 2022, fazer quase o mesmo número de gols de uma temporada inteira naquele momento de “vacas magras”.

O palmeirense sabe que tem visto a história passar pela sua frente nesses últimos anos, principalmente aquele que viveu a tensão do início da última década. Tudo indica que mais uma vez o ataque do Palmeiras romperá a marca dos 100 gols, basta saber em que momento e com qual média isso será atingindo pela turma de Abel.

Ataque Palmeiras em 2014

73 gols

63 jogos

1,16 gol por jogo

Ataque do Palmeiras em 2022 (em andamento)

70 gols

34 jogos

2,06 gols por jogo

