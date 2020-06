Com 25 infectados, clube da Ucrânia entra em quarentena e tem partidas adiadas

O futebol na Ucrânia foi retomado há pouco dias, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, mas um clube da primeira divisão está sofrendo com o surto da covid-19. O Karpaty Lviv foi colocado em quarentena depois que foi descoberto 25 casos positivos entre seus jogadores e funcionários, após a realização de 45 testes, de acordo com a Federação de Futebol da Ucrânia (FFU, na sigla em russo).

“Os casos positivos de covid-19 foram colocados em isolamento, enquanto o clube permanecerá em quarentena durante, pelo menos, duas semanas”, informou, através de um comunicado oficial, a entidade que comanda o futebol ucraniano.

Uma fonte da federação acrescentou que todos os treinamentos da equipe foram cancelados, tal como os próximos dois jogos do Karpaty Lviv no Campeonato Ucraniano, programados para meados de junho, e que a maioria dos infectados não apresentam sintomas da doença.

No último domingo, o confronto previsto entre o Karpaty Lviv e o Mariupol já tinha sido adiado por conta da descoberta dos primeiros casos da covid-19 no clube de Lviv, cidade situada na região oeste da Ucrânia.

Todas as partidas do Campeonato Ucraniano estão acontecendo com portões fechados e todos os jogadores e profissionais envolvidos na organização e preparação dos duelos são sujeitos à medição da sua temperatura antes de entrar em campo.

Até o momento, a Ucrânia registra mais de 24 mil casos do novo coronavírus, dos quais 727 morreram em razão da doença.