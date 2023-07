Com 25 aberturas programadas até o fim do ano, Lojas Avenida inaugura primeiro ponto em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 12:56 Compartilhe

A rede de varejo de moda Lojas Avenida vai inaugurar no dia 4 de agosto sua primeira loja no Estado de São Paulo, na cidade de Carapicuíba, vizinha da capital. A companhia tem presença em 12 Estados com mais de 130 unidades e prevê 25 inaugurações até o final deste ano, inclusive em outras regiões do País.

Entre os destaques estão três lojas que serão inauguradas em Salvador, em setembro, as primeiras na capital baiana. Outro passo importante será a entrada no Distrito Federal. Segundo a Lojas Avenida, a expansão se deve, em grande parte, à parceria com a holding sul-africana Pepkor, da qual o Grupo Avenida faz parte desde 2022.

A Pepkor, rede sul-africana de moda, itens para casa e eletrônicos, controlada pela Steinhoff International SNHJ.J, adquiriu 87% do Grupo Avenida por cerca de R$ 1,1 bilhão.

“Entrar no Estado mais rico e populoso do país era um antigo sonho que, agora, estamos realizando. Esta é a primeira de várias lojas que queremos abrir em São Paulo”, diz Rodrigo Caseli, CEO do Grupo Avenida.

A chegada da Lojas Avenida a Carapicuíba vai gerar 16 empregos diretos e outros 100 indiretos.

