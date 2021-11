Com 22 pontos de bloqueio, Fluminense bate Brasília e conquista primeira vitória na Superliga Com torcida, tricolor derrotou o time da capital federal por 3 sets a 2 pela segunda rodada

Com 32 pontos da oposta Bruna Moraes, o Fluminense conquistou sua primeira vitória na Superliga Feminina de Vôlei ao derrotar o Brasília por 3 sets a 2 – parciais de 25-19, 23-25, 30-28, 22-25, 16-14 -, na noite desta sexta-feira, nas Laranjeiras, pela segunda rodada da competição.

O tricolor carioca perdeu o jogo de estreia no tie-break para o Osasco São Cristóvão Saúde. No Fluminense, Bruna Moraes marcou 32 pontos, sendo 28 de ataque, 3 de bloqueio e 1 de saque – 53% de aproveitamento ofensivo – e ficou com o Troféu Viva Vôlei. Gabi Cândido contribuiu com 17 pontos, Lays com 15 – sendo 8 de bloqueio -, Lara 11, Paula 7, Mayara 6 e Bruninha 5. Pelo Brasília, quem mais pontuou foi a oposta Arianne, com 28 (26 de ataque e 2 de saque) e 44% de aproveitamento de ataque, seguida por Neneca (15 pontos) e Isabela Paquiardi, com 11.

+ Fluminense reestrutura olímpicos e caminha para patrocínio máster no vôlei



O Fluminense foi muito eficiente no bloqueio. Marcou quase um set em pontos no fundamento: 22. Foram 8 com ao Lays, 4 com a levantadora Bruninha, 3 com a central Lara e Bruna Moraes e 2 com Mayara e Gabi Cândido. Brasília fez 1o pontos no fundamento. O tricolor também errou mais. Cedeu 34 erros para as rivais, enquanto as visitantes cometeram 23 erros. Os dois times marcaram a mesma quantidade de pontos no ataque: 62.

– Foi um jogo muito duro, um jogo mental difícil. Primeira partida em casa, com a presença da família e a volta da torcida após 20 meses. No fim, prevaleceu a força da Bruna Moraes. Não pudemos contar com ela no set decisivo na final do Carioca e na estreia contra o Osasco e hoje ela foi decisiva. Fico feliz pela vitória, mas isso não vai mudar meu pensamento. Quando fizemos boas apresentações diante de times de maior investimento, pedi para as meninas não se iludirem porque o campeonato é longo. Foi uma vitória importante para dar confiança ao time – disse o técnico do Flu, Guilherme Schmitz.

O Fluminense enfrenta, na próxima rodada, o Itambé Minas, terça-feira, às 19h, novamente no Rio, com transmissão do Canal Vôlei Brasil. O adversário do Brasília é o Sesc RJ Flamengo no mesmo dia, às 18h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga, com transmissão pelo SporTV. Na abertura da rodada, o Dentil Praia Clube derrotou o Sesi Bauru, em Uberlândia, e manteve a invencibilidade na Superliga.

