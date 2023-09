Com 2 rodadas de antecedência, Brusque conquista vaga na final da Série C e o acesso à Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 22:37 Compartilhe

O Brusque-SC está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O time catarinense conquistou o acesso com duas rodadas de antecedência, ao vencer por 2 a 1 o Operário-PR, de virada,já nos acréscimos, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. Além de subir, o Brusque também carimbou a sua vaga na final.

Um ano após o descenso, o Brusque retornou para a Série B, que veio com emoção. O time catarinense perdia para o Operário-PR até aos 39 minutos do segundo tempo, quando Olávio, duas vezes de pênalti, virou para 2 a 1, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O time paranaense ainda não havia perdido em casa em 2023.

Além do acesso, o Brusque também carimbou a vaga para a final da Série C. O time chegou a 12 pontos na liderança do Grupo B, faltando seis pontos em disputa, já abriu oito pontos de vantagem para São Bernardo-SP e São José-RS, segundo e terceiro colocados,respectivamente,com quatro pontos.

São Bernardo e São José, que inclusive se enfrentaram neste sábado, no Passo D’Areia, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), e com vitória dos gaúchos, também de virada, por 2 a 1. O Operário-PR, líder geral da primeira fase, aparece na lanterna da chave, com apenas três pontos. Nas últimas duas rodadas, a briga vais e concentrar na segunda vaga de acesso.

O Grupo C também foi recheado de emoção. Em um grande duelo no Almeidão, em João Pessoa (PB), o Paysandu-PA encaminhou seu acesso para a Série B, ao vencer, de virada, o Botafogo-PB por 3 a 2. O time paraense agora depende de um empate para carimbar sua volta depois de cinco anos na terceira divisão.

O Paysandu soma 10 pontos e lidera, seguido do Amazonas-AM, com seis, que venceu o duelo direto contra o Volta Redonda-RJ por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. O time da Baixada Fluminense soma quatro, enquanto o Botafogo-PB é o lanterna, com três. Em tese, o Paysandu ficará com uma vaga e a outra vaga de acesso continua aberta para os outros três clubes.

