Com 2 pênaltis marcados pelo VAR, CRB bate o Remo e vira vice-líder da Série B

O VAR (árbitro de vídeo) estará presente em todos os jogos do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e, neste sábado, foi decisivo no estádio Baenão, em Belém. Com dois pênaltis a seu favor, o CRB venceu o Remo por 2 a 1, pela 20.ª rodada, a abertura do returno, e assumiu a vice-liderança. O clube paraense teve um possível gol de empate anulado aos 43 minutos do segundo tempo pela tecnologia.

Renan Bressan converteu as duas penalidades máximas assinaladas com o auxílio do árbitro de vídeo. O resultado positivo colocou o CRB na vice-liderança, provisoriamente, com 36 pontos, a três do líder Coritiba. O Remo, por outro lado, segue em posição modesta, no 12.º lugar com 26. Jefferson fez o gol dos mandantes.

O primeiro tempo foi fraco, sem grandes emoções. O CRB criou o primeiro bom lance do jogo aos seis minutos. Jean Patrick bateu firme de fora da área, mas Vinícius conseguiu espalmar. Aos 13, Guilherme Romão recebeu de Jajá e bateu, mas Vinícius apareceu de novo e defendeu.

No segundo tempo, o VAR entrou em ação. Todas as partidas do segundo turno terão árbitro de vídeo, ao contrário do que aconteceu no primeiro turno. Aos nove minutos, Marlon chutou o pé de Renan Bressan na área. Após análise do árbitro de vídeo, o árbitro paulista Thiago Scarascati deu pênalti. Na cobrança, aos 14, Bressan deslocou o goleiro Vinícius e abriu o marcador para o CRB.

O clube alagoano se animou e foi para cima. No lance seguinte, Júnior Brandão disputou a bola e caiu. O árbitro chamou o VAR mais uma vez e anotou outro pênalti para os visitantes. Desta vez, Renan Bressan bateu a penalidade máxima no meio do gol, aos 20 minutos, e Vinícius caiu para o lado direito.

Aos 36 minutos, o Remo conseguiu diminuir. Jefferson recebeu e acertou um chute preciso, sem chances para Diogo Silva. O time paraense chegou ao empate aos 43 com Victor Andrade, mas após checagem do VAR o árbitro assinalou impedimento.

Na 21.ª rodada, o Remo visitará o Brasil-RS, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), nesta sexta-feira, às 19 horas. No domingo, dia 29, às 16 horas, o CRB receberá o Cruzeiro, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 x 2 CRB

REMO – Vinícius; Warley (Pingo), Kewem, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchoa, Arthur (Ronald) e Marcos Júnior (Rafinha); Felipe Gedoz (Renan Gorne), Lucas Tocantins (Jefferson) e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick (Frazan) e Renan Bressan (Ewandro); Emerson Negueba (Alisson Farias), Júnior Brandão (Alan James) e Jajá (Carlos Jatobá). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Renan Bressan (ambos de pênalti), aos 14 e aos 20, e Jefferson, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Warley e Marlon (Remo); Reginaldo e Ewandro (CRB).

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Baenão, em Belém (PA).

