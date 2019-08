Com 2 gols de Reinier, Brasil bate Chile de virada em teste para o Mundial Sub-17

Em jogo preparatório para o Mundial Sub-17, que acontecerá no Brasil entre outubro e novembro, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Capitão da equipe nacional, Reinier foi o grande destaque da partida, com dois gols. O atacante Gabriel Verón também marcou. Já Alexander Oroz anotou pelo time chileno logo no começo do jogo.

O Brasil foi a campo com: Cristian (Atlético-MG); Yan (Coritiba), Luan Patrick (Athletico-PR), Henri (Palmeiras) e Patryck (São Paulo); Pierre (Figueirense), Reinier (Flamengo) e Talles Costa (São Paulo); João Peglow (Internacional), Juan (São Paulo) e Gabriel Verón (Palmeiras).

O triunfo brasileiro é o segundo sobre os chilenos em três dias. Na última quinta-feira, a seleção venceu os rivais sul-americanos por 2 a 1, também em Goiânia, no estádio da Serrinha, com gols de Reinier e João Peglow.

Na partida deste sábado, o Brasil começou vacilando: aos 10 minutos da primeira etapa, a zaga errou e Oroz aproveitou para abrir o placar. Apesar da desvantagem, o time brasileiro reagiu bem e levou perigo logo aos 14, quando João Peglow cruzou para Juan, que mandou na trave.

No restante da metade inicial, a seleção brasileira seguiu superior e criou boas chances, mas não foi capaz de empatar, indo para o intervalo com a derrota parcial de 1 a 0 no forte calor goiano. Entretanto, a virada veio no segundo tempo. E rápido: aos seis minutos, Reinier recebeu na entrada da área, passou por um marcador e fez um belo gol para igualar o marcador no Serrinha.

Aos 20, veio o segundo gol, novamente com Reinier. O jogador do Flamengo recebeu dentro da área, girou em cima do zagueiro e chutou para fazer 2 a 1 para o Brasil. Bonito gol do capitão. Pouco tempo depois, aos 34 minutos, a seleção ainda ampliou: Marcos Leonardo, do Santos, cruzou na medida para Gabriel Verón. O palmeirense fez o terceiro, fechando o placar do amistoso.

Depois dos jogos em Goiânia, a seleção participará, no próximo mês, de um torneio quadrangular na Inglaterra, dando sequência à preparação para o Mundial Sub-17. Coreia do Sul, Austrália e os donos da casa jogarão o campeonato.

Já o Mundial será disputado no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro. A seleção está no Grupo A, ao lado de Canadá, Nova Zelândia e Angola. A abertura está marcada para o dia 26 de outubro, contra os canadenses, no estádio Bezerrão, em Gama (DF).

Além da arena nos arredores da capital federal, mais três estádios receberão partidas do Mundial: o estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e as sedes da capital goiana, o Olímpico e o Serrinha.