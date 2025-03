Com 2 gols de Mbappé, Real Madrid vira sobre o Villarreal e é líder do Espanhol

Após um empate e duas derrotas, o Real Madrid voltou a vencer como visitante no Espanhol e assumiu a liderança do campeonato. A chegada ao topo veio com a virada de 2 a 1 sobre o Villarreal, com dois gols de Mbappé, neste sábado no Estádio de la Cerâmica. O Real tem 60 pontos, três a mais do que o Barcelona, que enfrenta neste domingo o Atlético de Madri, terceiro colocado, com 56.

Depois da classificação suada às quartas de final da Liga dos Campeões no duelo com o Atlético de Madri no meio da semana, o técnico Carlo Ancelotti decidiu dar um descanso a Vini Jr., que começou no banco. O time de Madri protestou por ter que jogar menos de 72 horas depois do jogo contra o rival da cidade. Vice-artilheiro do time, o brasileiro foi acionado no segundo tempo, quando Mbappé já havia marcado duas vezes na virada sobre o quinto colocado no Espanhol, com 44 pontos.

Em busca da reabilitação após perder para o Alavés na ultima rodada, o Villarreal começou assustando o líder do Espanhol e abriu o placar aos 8 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou quicando na pequena área do Real, Foyet aproveitou a falha da zaga rival e marcou de pé esquerdo.

O empate do Real Madrid aconteceu nove minutos depois. Mbappé aproveitou rebote do goleiro Conde após finalização de Brahim Diaz e chutou forte. O atacante francês marcou o gol da virada aos 23 minutos. Após jogada de linha de fundo de Lucas Vazquez pela direita, Mbappé teve tempo de dominar na entrada da área e bater forte, no alto, para fazer 2 a 1. Foi o 20º gol de Mbappé no Espanhol. Ele está apenas um atrás de Lewandowski, do Barcelona, que lidera a lista de artilheiros.

O Real tinha mais posse de bola, mas o Villarreal também conseguiu boas chances no ataque, exigindo defesas importantes do goleiro Courtuois. A pressão do time da casa aumentou no início do segundo tempo. O Villarreal conseguia finalizar, mas várias vezes para fora. Quando acertava o alvo, esbarrava em Courtuois.

Vini Jr. entrou no jogo aos 17 minutos, no lugar de Brahim Diaz. O jogo ficou mais aberto, com as equipes alternando o domínio do jogo e pressionando o rival, mas o placar não foi alterado. Na próxima rodada, o Real Madrid recebe o Leganés, que está na zona de rebaixamento, no dia 29 de março. No mesmo dia, o Villarreal tenta encerrar a sequência de derrotas visitando o Getafe.

Mais cedo, o Celta de Vigo venceu o lanterna Valladolid, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Alonso cobrando pênalti no segundo tempo. O Celta permanece na disputa por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. O time é o oitavo no Espanhol, com 39 pontos.

Rival direto do Celta na classificação, o Mallorca derrotou o Espanyol por 2 a 1. Muriqi, do Mallorca, foi o destaque do jogo. Ele marcou contra no início do segundo tempo e pouco depois perdeu um pênalti. Mesmo assim o time da casa conseguiu a virada com Asano e Muriqi, convertendo pênalti, aos 52 minutos. O Mallorca tem 40 pontos e está uma posição à frente do Celta. O Espanyol é o 15º, com 28 pontos.