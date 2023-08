Com 2 gols de Haaland, City abre Premier League com vitória em visita ao Burnley

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2023 - 18:48 Compartilhe

Erling Haaland começou com força total. Com dois gols no primeiro tempo, o artilheiro norueguês encaminhou a vitória de 3 a 0 do atual campeão Manchester City sobre o Burnley, nesta sexta-feira (11), em jogo de ida da Premier League 2023-2024.

O primeiro gol da primeira rodada do campeonato inglês não demorou a chegar: aos 4 minutos, o espanhol Rodri desviou de cabeça e a bola sobrou para Haaland, que não perdoou.

O astro escandinavo voltou a deixar sua marca aos 36 minutos, desta vez com assistência do argentino Julián Álvarez. Seu chute acertou o travessão mas acabou entrando.

O terceiro e último veio aos 75 minutos, quando Rodri, autor do gol que deu ao City o título da Liga dos Campeões em junho passado na final de Istambul, marcou após uma série de rebotes na área.

Haaland já marcou seus dois primeiros gols em sua segunda temporada na Premier League. Na primeira, superou marcas ao terminar com 36 gols e assim estabelecer um recorde do campeonato, ultrapassando os 34 marcados por Andy Cole com o Newcastle em 1993-1994 e por Alan Shearer com o Blackburn em 1994-1995.

A má notícia para o City foi a lesão aos 21 minutos do craque belga Kevin De Bruyne, que foi substituído pelo croata Mateo Kovacic, uma das novas caras dos ‘Citizens’ para esta temporada.

Esta vitória inicial no campeonato ameniza a decepção de ter perdido a Community Shield (Supercopa da Inglaterra) no último fim de semana, ao ser derrotado nos pênaltis (4-1 após empate em 1-1) pelo Arsenal, no estádio de Wembley.

Na segunda rodada, os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola terão pela frente um adversário teoricamente mais difícil: recebem o Newcastle, quarto colocado na temporada passada.

O Burnley, recém-promovido à elite, volta à primeira divisão com uma derrota tão clara quanto lógica. Seu treinador, o belga Vincent Kompany, não conseguiu tornar a noite amarga para seu antigo clube, o City, onde viveu alguns dos seus melhores momentos como jogador.

