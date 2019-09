Com 2 gols de Belotti, Torino bate Milan de virada e assume 5º lugar do Italiano

O Milan abusou do direito de perder gols e acabou derrotado pelo Torino, nesta quinta-feira, em Turim, por 2 a 1, no fechamento da quinta rodada do Campeonato Italiano. Com dois marcados no segundo tempo em um intervalo de apenas quatro minutos, Andrea Belotti foi o herói da vitória da equipe da casa no confronto.

Com o resultado, o Torino chegou aos nove pontos e alcançou a quinta colocação, enquanto os milaneses ficaram em 10º lugar e permaneceram com seis pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento, hoje encabeçada pela Udinese, a 18ª da tabela. Com 15 pontos, a Inter de Milão lidera e a Juventus está em segundo lugar, com 13.

Com facilidade, o Milan dominou amplamente o primeiro tempo em Turim. As chances surgiam a todo tempo e a vantagem de 1 a 0 nos 45 minutos iniciais foi muito econômica. O atacante polonês Krzysztof Piatek, em cobrança de pênalti aos 19, fez o único gol dos visitantes.

Na etapa final, o Torino procurou mais o ataque, mas o Milan ainda assim criou as melhores ações ofensivas. Porém, sem conseguir ampliar o placar, o time acabou levando a surpreendida virada. E isso graças ao talento do atacante Andrea Belotti, que precisou de quatro minutos para garantir os três pontos para a equipe anfitriã.

Aos 27 minutos, ele recebeu na meia esquerda, cortou para dentro e bateu firme de fora da área. Gianluigi Donnarumma chegou a tocar na bola, mas não impediu o empate. Aos 31, Belotti acertou uma meia-bicicleta, após rebote do goleiro milanês, para fazer 2 a 1.

Nos últimos minutos do confronto, o Milan forçou em busca do empate. Piatek teve ótima oportunidade, mas parou na grande defesa de Salvatore Sirigu. E o desespero dos visitantes pôde ser representado pelo exagero das reclamações com a arbitragem do goleiro reserva Pepe Reina, que acabou expulso mesmo no banco de reservas.

O jogo desta quinta-feira fechou a quinta rodada do Italiano. Na próxima jornada do torneio, o Milan buscará reabilitação contra a Fiorentina, em casa, no domingo, enquanto a equipe de Turim jogará na segunda-feira contra o Parma, como visitante.