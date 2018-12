Com 2 gols de Aubameyang, Arsenal bate o Burnley e pressiona o Chelsea no Inglês

Com dois gols do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e um outro do nigeriano Alex Iwobi, o Arsenal venceu o Burnley por 3 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro confronto realizado neste sábado pelo Campeonato Inglês. Com o triunfo, a equipe dirigida pelo técnico Unai Emery se igualou ao Chelsea, com 37 pontos cada, e ocupa a quinta posição. O time só está atrás do rival londrino, quarto colocado, pelos critérios de desempate.

A partir das 13 horas (de Brasília) deste sábado, porém, os comandados do treinador Maurizio Sarri vão a campo para enfrentar o Leicester, também em Londres, com a oportunidade de assumir a terceira posição, hoje nas mãos do Tottenham, com 39 pontos, e que joga neste domingo contra o Everton, em Liverpool.

Atuando com o apoio em massa dos seus torcedores, o Arsenal abriu o placar do jogo contra o Burnley aos 14 minutos do primeiro tempo. Özil iniciou boa jogada pelo lado direito do ataque e deu um lindo passe para o lateral Sead Kolasinac receber a bola nas costas da zaga pelo lado esquerdo e escorar para trás. Aubameyang aproveitou a bola rolada e finalizou para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o time londrino ampliou o placar já aos 3 minutos do segundo tempo. Em um rápido contra-ataque após uma bola roubada ainda no campo defensivo, o francês Lacazette deu assistência para Aubameyang voltar a vencer o goleiro Joe Hart.

Ashley Barnes descontou pouco depois, aos 18 minutos, para o Burnley e o Arsenal precisou se segurar atrás para não sofrer o empate no fim. Entretanto, foi justamente nos acréscimos do tempo normal, aos 46, que a equipe da casa matou o jogo. Em nova jogada com participação de Özil, a bola sobrou para Iwobi depois de finalização em que a bola resvalou em um defensor e sobrou para o nigeriano, que, na cara do gol, decretou o 3 a 1.

A derrota fora de casa complicou um pouco mais a vida do Burnley, que estacionou nos 12 pontos e encabeça a zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Após este duelo, os dois times voltarão a jogar no chamado Boxing Day do Campeonato Inglês, na próxima quarta-feira, quando o Arsenal terá pela frente o Brighton, fora de casa, e o Burnley atuará em seus domínios diante do Everton. Serão duas das nove partidas do dia nesta rodada natalina da competição.