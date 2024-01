Com 2 de Vlahovic, Juventus vence Lecce e pula para liderança do Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 19:12 Para compartilhar:

A Juventus venceu o Lecce por 3 a 0 neste domingo (21), com dois gols do atacante sérvio Dusan Vlahovic, e pulou para a liderança do Campeonato Italiano, aproveitando que o jogo da Inter de Milão pela 21ª rodada foi adiado.

A Juve, sem Federico Chiesa, que sofreu nova lesão no joelho, nem Adrien Rabiot, poupado, teve que esperar até o segundo tempo para construir sua vitória.

Após uma primeira etapa equilibrada, Vlahovic abriu o placar para o time de Turim acertando belo chute no ângulo do goleiro Wladimiro Falcone (59′).

Pouco depois, o sérvio fez seu segundo gol da noite, o quinto nos últimos três jogos no campeonato, desviando com a ponta da chuteira uma cabeçada de Weston McKennie (68′).

Na reta final, o brasileiro Bremer fechou o placar marcando de cabeça (85′).

Graças a esta quinta vitória consecutiva, a Juventus é a nova líder do Campeonato Italiano com um ponto de vantagem sobre a Inter, que está na Arábia Saudita para decidir a Supercopa da Itália nesta segunda-feira com o Napoli.

Por conta disso, o jogo dos ‘nerazzurri’ pela 21ª rodada, contra a Atalanta, foi adiado para o dia 28 de fevereiro.

Mas até lá, o time de Milão terá a chance de retomar a liderança no dia 4 de fevereiro, quando enfrenta a Juventus em uma “final antecipada”.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Roma – Hellas Verona 2 – 1

Udinese – Milan 2 – 3

– Domingo:

Frosinone – Cagliari 3 – 1

Empoli – Monza 3 – 0

Salernitana – Genoa 1 – 2

Lecce – Juventus 0 – 3





– Quarta-feira, 14 de fevereiro:

(15h00) Bologna – Fiorentina

– Quinta-feira, 22 de fevereiro:

(16h45) Torino – Lazio

– Quarta-feira, 28 de fevereiro:

(14h00) Sassuolo – Napoli

(16h45) Inter – Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 52 21 16 4 1 35 12 23

2. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

3. Milan 45 21 14 3 4 41 23 18

4. Fiorentina 34 20 10 4 6 29 21 8





5. Atalanta 33 20 10 3 7 35 21 14

6. Lazio 33 20 10 3 7 24 20 4

7. Bologna 32 20 8 8 4 23 18 5

8. Roma 32 21 9 5 7 34 25 9

9. Napoli 31 20 9 4 7 30 25 5

10. Torino 28 20 7 7 6 18 18 0

11. Genoa 25 21 6 7 8 22 25 -3

12. Monza 25 21 6 7 8 20 28 -8

13. Frosinone 22 21 6 4 11 28 40 -12

14. Lecce 21 21 4 9 8 20 29 -9

15. Sassuolo 19 20 5 4 11 26 36 -10

16. Udinese 18 21 2 12 7 23 35 -12

17. Cagliari 18 21 4 6 11 20 36 -16

18. Hellas Verona 17 21 4 5 12 19 29 -10

19. Empoli 16 21 4 4 13 14 35 -21

20. Salernitana 12 21 2 6 13 18 42 -24

