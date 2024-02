Com 2 de Savinho, Girona vence Rayo e retoma vice-liderança do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 19:57 Para compartilhar:

O brasileiro Savinho, com dois gols nos minutos finais, selou definitivamente a vitória do Girona sobre o Rayo Vallecano por 3 a 0 nesta segunda-feira (26), no fechamento da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Graças a isso, o time revelação da temporada retomou a vice-liderança, depois de ter sido ultrapassado provisoriamente pelo Barcelona, que no sábado goleou o Getafe por 4 a 0.

Na disputa pelo título, o Girona está seis pontos atrás do líder Real Madrid, que bateu o Sevilla por 1 a 0 no domingo.

Por sua vez, o Rayo (14º) chega ao sétimo jogo sem vencer no campeonato, com retrospecto de cinco derrotas e dois empates.

O ucraniano Viktor Tsyngankov abriu o placar no início do segundo tempo (52′) para o Girona, que só conseguiu a tranquilidade nos acréscimos, quando Savinho marcou duas vezes em quatro minutos (90’+1 e 90’+5).

O jovem atacante brasileiro, de 19 anos, já soma sete gols no campeonato e é um dos destaques nesta surpreendente temporada do Girona.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Villarreal 1 – 3

– Sábado:

Barcelona – Getafe 4 – 0

Alavés – Mallorca 1 – 1

Almería – Atlético de Madrid 2 – 2

– Domingo:

Cádiz – Celta Vigo 2 – 2

Betis – Athletic Bilbao 3 – 1

Las Palmas – Osasuna 1 – 1





Real Madrid – Sevilla 1 – 0

– Segunda-feira:

Girona – Rayo Vallecano 3 – 0

. Adiado

Granada – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 65 26 20 5 1 54 16 38

2. Girona 59 26 18 5 3 57 32 25

3. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 26 10 12 4 31 26 5





7. Real Sociedad 40 26 10 10 6 35 26 9

8. Las Palmas 36 26 10 6 10 26 26 0

9. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Rayo Vallecano 25 26 5 10 11 22 36 -14

15. Sevilla 24 26 5 9 12 30 38 -8

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 21 26 4 9 13 29 39 -10

18. Cádiz 18 26 2 12 12 17 37 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 26 0 9 17 25 54 -29

